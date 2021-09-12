5 أطعمة ضرورية لصحة الدماغ.. تعرّفي إليها

النظام الغذائي المتوازن مهم لصحتنا النفسية والجسدية، ويمكن أن يسبب نقص التغذية تغيرات سلوكية كبيرة، من بينها مشاكل سرعة الغضب وضعف الذاكرة، لذا يحتاج المخ إلى أن يتم تناول أطعمة مناسبة تجعله يعمل بشكل صحيح.بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "Only My Health"، المعني بالشؤون الصحية، يعمل الدماغ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما ننام، وبالتالي، يحتاج إلى العناصر الغذائية المناسبة والغنية بالعناصر المهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تغذي هذه الأطعمة الدماغ وتعزز الأداء السلس للعقل، كما أنها تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الموجود في شكل جذور حرة داخل المخ.من ناحية أخرى، ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من الجذور الحرة في الدماغ، ويمكن أن تكون ضارة لجسم الإنسان.تقدم اختصاصية التغذية نيها باثانيا، رئيسة قسم التغذية بمستشفى "باراس جوروغرام"، فيما يلي نصائح حول الأطعمة والمشروبات التي تعزز وظائف المخ وتسهم في تحسين الصحة النفسية والحالة المزاجية:1- السمكتأتي الأسماك على رأس القائمة لأنها تحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تعزز تدفق الدم في الدماغ، حيث يساعد أوميغا-3 في نمو الدماغ وعمله بشكل مناسب، يُقترح تضمين 75-100 غرام من الأسماك الزيتية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل في نظامك الغذائي، وتعتبر الأسماك الدهنية مغذية أكثر من معظم اللحوم كما أنها مفيدة أيضاً لصحة القلب.2- التوتتتميز معظم أنواع التوت باحتوائها على كميات جيدة جداً من مضادات الأكسدة التي تساعد العقول على محاربة الجذور الحرة، وتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقوية الذاكرة والتركيز، يحسن تناول التوت بشكل منتظم التواصل بين الخلايا العصبية، وبالتالي يمنع عدداً من الأمراض المعرفية مثل مرض الزهايمر وباركنسون، ويمكن تضمين التوت في نظامنا الغذائي لمحاربة الشيخوخة والأضرار البيئية.3- بذور الكتانتوجد أوميغا-3 في معظم الأطعمة غير النباتية، لكن يمكن أن تكون بذور الكتان خياراً ممتازاً، لأنها غنية بأوميغا-3، كما تحتوي بذور الكتان أيضاً على الكالسيوم وهو أيضاً ضروري جداً لتوصيل النبضات في الخلايا العصبية.4- الأفوكادوتشتمل مكونات الأفوكادو على كمية جيدة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويحتاج جسم الإنسان للأحماض الدهنية الأحادية من أجل الأداء السليم، حيث تساعد في تكوين طبقة واقية حول الدماغ، كما أنها مطلوبة لتخزين الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم، كما تحمي الأحماض الدهنية غير المشبعة الدماغ من الالتهابات.5- البيضإن البيض غني بالبروتينات وكذلك الدهون، ويحتوي على كميات جيدة من فيتامين B وحمض الفوليك، ويمكن إدراج البيض بسهولة في نظامنا الغذائي، ويفضل إضافته إلى وجبة الإفطار لأنه يمنح بداية صحية ليومنا.