أطعمة تقوّي الذاكرة وأخرى تدمّرها

ترتبط صحة المخ بنسبة كبيرة بالأغذية التي يتناولها الإنسان التي قد تكون سلاحا ذا حدين، وبحسب تقرير نشره موقع "أونلي ماي هيلث" المعني بالصحة، فإن بعض الوجبات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدماغ والذاكرة والمزاج ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.ووفقًا لدراسة علمية فإن أحماض أوميغا – 3 الدهنية وفيتامين ب – 12 وفيتامين ب – 6 وفيتامين ك مفيدة للمخ.ويعدّ البيض واللوز والأفوكادو والكركم وشاي البابونج من بين الأطعمة الغنية بهذه العناصر والقادرة على تعزيز وظائف الدماغ.في المقابل يحذّر التقرير من أن تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية وصلصة الصويا والأيس كريم والإفراط في تناول الملح تضاعف من خطر إلحاق الضرر بالذاكرة وتضعف التركيز على المدى الطويل.