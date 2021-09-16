صحة

أطعمة تقوّي الذاكرة وأخرى تدمّرها

Lebanon 24
16-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-864285-637673571546851740.jpg
Doc-P-864285-637673571546851740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترتبط صحة المخ بنسبة كبيرة بالأغذية التي يتناولها الإنسان التي قد تكون سلاحا ذا حدين، وبحسب تقرير نشره موقع "أونلي ماي هيلث" المعني بالصحة، فإن بعض الوجبات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدماغ والذاكرة والمزاج ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.
ووفقًا لدراسة علمية فإن أحماض أوميغا – 3 الدهنية وفيتامين ب – 12 وفيتامين ب – 6 وفيتامين ك مفيدة للمخ.
ويعدّ البيض واللوز والأفوكادو والكركم وشاي البابونج من بين الأطعمة الغنية بهذه العناصر والقادرة على تعزيز وظائف الدماغ.
في المقابل يحذّر التقرير من أن تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية وصلصة الصويا والأيس كريم والإفراط في تناول الملح تضاعف من خطر إلحاق الضرر بالذاكرة وتضعف التركيز على المدى الطويل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-09-16
14:00 | 2021-09-16
12:00 | 2021-09-16
10:00 | 2021-09-16
09:50 | 2021-09-16
08:00 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website