"ترخيص لقاح للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات.. وثيقة جديدة تظهر خطط "فايزر"

تخطط شركة "فايزر" للصناعات الدوائية للتقدم بطلب للحصول على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء "أف دي أيه" كي تتمكن من منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال ما بين 6 أشهر و5 أعوام، في نوفمبر.وجاء إعلان فايزر على لسان المدير المالي للشركة، فرانك دي أميليو، في مؤتمر عُقد يوم الثلاثاء.وبحسب وثيقة قدمتها الشركة، فإن "فايزر" تخطط للتقدم بطلب للحصول على موافقة لاستخدام اللقاح للأطفال ما بين 5 أعوام و11 عاما، في أوائل أكتوبر.ولفتت الوثيقة إلى أن دي أميليو قال إن التقدم بطلب ترخيص لإعطاء اللقاح لمن تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و5 أعوام ستأتي خلال أسابيع قليلة من التقدم بطلب فئة 5-11 عاما، فيما لو أتت جميع البيانات اللازمة بشكل إيجابي.ويُعتبر لقاح "فايزر" هو الوحيد الذي تمكن من الحصول على الترخيص الكامل للاستخدام من الإدارة الأميركية للغذاء والدواء، حتى اليوم.وتعتمد الولايات المتحدة ثلاثة لقاحات في حملتها لتطعيم مواطنيها، عملت على تصنيعها كل من "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".وقالت مفوضة "أف دي أيه" بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19.. بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك بأنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم".ويعمل لقاح "فايزر" بالاعتماد على تقنية الحمض النووي الرسول "mRNA"، وهي آلية لم تكن مستخدمة في اللقاحات سابقا.وتساعد التقنية الجهاز المناعي البشري بالتعرف على الغلاف الشوكي لفيروس كورونا المستجد، وخلق أجسام مضادة توفر مناعة ضده.