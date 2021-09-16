صحة

لماذا "كوفيد-19" يؤثر في الدماغ؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 10:00
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أعلن الدكتور ألكسندر بوديك، أخصائي طب الأعصاب، يمكن أن يسوء عمل الدماغ بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19"، بسبب تغير موضع الأوعية الدموية في الدماغ.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأطباء يكتشفون انخفاض القدرات المعرفية لدى العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض "كوفيد-19". ووفقا له عند الإصابة بـ "كوفيد-19" وبعده يضطرب امداد الدم إلى أجزاء مهمة من الدماغ، بالإضافة إلى زيادة لزوجة الدم. ولكن هناك سببا آخر.

ويقول، "تتجه الأوعية الدموية في الدماغ نحو القشرة الدماغية كما أغصان الأشجار. وعند الإصابة بالمرض وبعد الشفاء مباشرة، يحصل تغير في مواضع الأوعية الدموية. وهناك نظرية تفيد، بأن إمدادات الدم إلى أهم مناطق الدماغ تضطرب".

ويضيف، بالطبع، يمكن إصلاح هذا الأمر، ولكن بمساعدة طبيب مختص، ايحدد مستوى انخفاض القدرات المعرفية وعلى ضوء ذلك يصف العلاج اللازم. وبعد مضي فترة زمنية معينة قد تعود قدرات المريض المعرفية إلى مستواها قبل الإصابة بالمرض.

ويقول، "للتأكد من عدم وجود تنكس، يجب بعد فترة مراجعة طبيب الأعصاب والخضوع لنفس الاختبارات السابقة، وعلى ضوء نتائجها يستنتج الطبيب مدى فائدة العلاج المستخدم".

( نوفوستي)
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