صحة

بيان صادم من "مودرنا": فعالية لقاحنا تتراجع مع الوقت

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:50
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أعلنت شركة "مودرنا" في بيان صادم أن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة، وفق رويترز.

وقال رئيس "مودرنا" ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19".

كما لم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه لفت إلى أن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

إلى ذلك أضاف أن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأوضح قائلاً: "نعتقد أن ذلك سيخفض حالات كوفيد-19، ونعتقد أيضاً أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة".
المصدر: العربية
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