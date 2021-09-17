الفلفل الأخضر الحار يساعد في فقدان الوزن

يعتبر الفلفل الأخضر بديلاً صحياً لمسحوق الفلفل الأحمر المعبأ "الشطة"، وهو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكابسيسين والحديد وفيتامين سي وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية، ويعزز الفلفل الأخضر وفقاً للخبراء عملية التمثيل الغذائي بنسبة 50%، حيث أن تناول كمية محدودة من الفلفل الأخضر ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد من معدل التمثيل الغذائي وتحسن الدورة الدموية، وفقاً لتقرير موقع "time now news".كشفت الدراسات أيضاً أن الطعام الحار يثبط شهيتك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي يقلل من تناول السعرات الحرارية.يعد الغشاء الأبيض للفلفل الحار الذي يربط البذور معاً، أغنى مصدر للكابسيسين ويعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن، حيث يوصي الخبراء بـ 12-15 غراماً فقط من الفلفل الحار في اليوم لتجنب الآثار الجانبية، حيث أن الإفراط فيه قد يسبب الحموضة واضطراب الأمعاء.لإنقاص الوزن يوصي الخبراء بتقطيع الفلفل الأخضر في كاري الخضار واستخدامه كبديل لمسحوق الفلفل الأحمر الذي قد يحتوي على إضافات تلوين ويمكن أن تكون مغشوشة إلى جانب ذلك، أضف هذه الفلفل الحار إلى المخللات أو السلطات.