3 أمور تقتل الكوليسترول في الجسم

قامت الطبيبة البريطانية، ديبوراه لي، بتسمية ثلاثة منتجات يمكن أن تقلل بسرعة من مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأوضحت الطبيبة، بحسب موقع "إكسبريس" الطبي، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم غالبًا ما يرتبط بالعادات الغذائية، ولكن في بعض الحالات قد يكون السبب مرض الكلى، وقصور الغدة الدرقية، والسمنة، وفقدان الشهية العصبي، والتدخين أو شرب الكثير من الكحول، وزيادة الملح في النظام الغذائي.



العلاج الأول

نصحت الطبيبة لي باستبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة. فمثلا يمكنك تضمين المكسرات والزيتون وزيوت السمسم والأسماك الحمراء والبقوليات والدواجن في النظام الغذائي.



العلاج الثاني

ثاني الأمور المهمة لمحاربة الكوليسترول هو الألياف، وفي ذلك قالت لي: "اختر الحبوب الكاملة غير المكررة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الخبز الأسود والخبز العادي، والأرز البني والمعكرونة البنية".



العلاج الثالث

أيضًا، لخفض مستويات الكوليسترول، أوصى الطبيب بتناول الأطعمة الغنية بالستانول والستيرول مثل الحليب والزبادي (اللبن) والأطعمة القابلة للدهن.



وأوضحت: "إذا كنت تتناول 1.2 إلى 2.4 غرامات يوميًا، من هذه الأغذية، فيمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول بنسبة 10%". ومن بين الأطعمة التي تزيد من مستويات الكوليسترول، سمّى الطبيب اللحوم الدهنية، والنقانق، والمعجنات، والجبن، والحلويات، لكنه في الوقت نفسه حثّ على عدم التخلي عنها، بل حصر استخدامها فقط.العلاج الأولنصحت الطبيبة لي باستبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة. فمثلا يمكنك تضمين المكسرات والزيتون وزيوت السمسم والأسماك الحمراء والبقوليات والدواجن في النظام الغذائي.العلاج الثانيثاني الأمور المهمة لمحاربة الكوليسترول هو الألياف، وفي ذلك قالت لي: "اختر الحبوب الكاملة غير المكررة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الخبز الأسود والخبز العادي، والأرز البني والمعكرونة البنية".العلاج الثالثأيضًا، لخفض مستويات الكوليسترول، أوصى الطبيب بتناول الأطعمة الغنية بالستانول والستيرول مثل الحليب والزبادي (اللبن) والأطعمة القابلة للدهن.وأوضحت: "إذا كنت تتناول 1.2 إلى 2.4 غرامات يوميًا، من هذه الأغذية، فيمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول بنسبة 10%".