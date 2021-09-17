27
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
3 أمور تقتل الكوليسترول في الجسم
Lebanon 24
17-09-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت الطبيبة البريطانية، ديبوراه لي، بتسمية ثلاثة منتجات يمكن أن تقلل بسرعة من مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت الطبيبة، بحسب موقع "إكسبريس" الطبي، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم غالبًا ما يرتبط بالعادات الغذائية، ولكن في بعض الحالات قد يكون السبب مرض الكلى، وقصور الغدة الدرقية، والسمنة، وفقدان الشهية العصبي، والتدخين أو شرب الكثير من الكحول، وزيادة الملح في النظام الغذائي.
ومن بين الأطعمة التي تزيد من مستويات الكوليسترول، سمّى الطبيب اللحوم الدهنية، والنقانق، والمعجنات، والجبن، والحلويات، لكنه في الوقت نفسه حثّ على عدم التخلي عنها، بل حصر استخدامها فقط.
العلاج الأول
نصحت الطبيبة لي باستبدال الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة. فمثلا يمكنك تضمين المكسرات والزيتون وزيوت السمسم والأسماك الحمراء والبقوليات والدواجن في النظام الغذائي.
العلاج الثاني
ثاني الأمور المهمة لمحاربة الكوليسترول هو الألياف، وفي ذلك قالت لي: "اختر الحبوب الكاملة غير المكررة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الخبز الأسود والخبز العادي، والأرز البني والمعكرونة البنية".
العلاج الثالث
أيضًا، لخفض مستويات الكوليسترول، أوصى الطبيب بتناول الأطعمة الغنية بالستانول والستيرول مثل الحليب والزبادي (اللبن) والأطعمة القابلة للدهن.
وأوضحت: "إذا كنت تتناول 1.2 إلى 2.4 غرامات يوميًا، من هذه الأغذية، فيمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول بنسبة 10%".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:16 | 2021-09-17
17/09/2021 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-17
17/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بجينز ممزق و"توب" مكشوف البطن.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2001 (صورة)
04:00 | 2021-09-17
17/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز بيد نصرالله شخصياً.. ما هو؟
01:45 | 2021-09-17
17/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لدولار السوق الموازية... هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2021-09-17
17/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-09-17
9 فوائد لجوزة الطيب... وتحذير شديد
14:00 | 2021-09-17
"كوفيد" طويل الأمد والأطفال... دراسة تزف خبراً ساراً
14:00 | 2021-09-17
فاكهة غريبة يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم!
11:00 | 2021-09-17
خبر سار للموظفين.. بهذه الطريقة تتخلصون من خطر السمنة
05:00 | 2021-09-17
عصير فاكهة لذيذ يحارب السعال المزمن وانتفاخ البطن
02:00 | 2021-09-17
دراسة ترتبط بين جائحة كورونا ومشكلات في الإبصار لدى الأطفال
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
18/09/2021 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
18/09/2021 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
18/09/2021 01:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact