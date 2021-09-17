صحة

فاكهة غريبة يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم!

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:00
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يمكن أن يساعد تناول الفاكهة الكاملة والطازجة والمنتجة في موسمها على الوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه. والآن، وجد العلماء فاكهة جديدة يمكن أن تساعد في علاج مرض السكري والوقاية منه.

وتظهر فاكهة "جاك فروت" نتائج مثيرة في السيطرة على مرض السكري النوع 2، وفقا لدراسة مشتركة في كلية الطب الحكومية ومعهد Chellaram للسكري.
 


وكشف كل من الطبيب غوبال راو، وإيه جي أونيكريشنان، المعدان المشاركان للدراسة، أن "جاك فروت" أظهرت نتائج واعدة بشكل كبير في السيطرة على مرض السكري لدى المرضى البالغين الهنود، وفقا لنتائج الدراسة.

وفحصت الدراسة 40 مريضا يعانون من مرض السكري النوع 2. وجرى خلط 30 غراام من مسحوق "جاك فروت" مع طعامهم لمدة ثلاثة أشهر.

وكشفت النتائج أن مستويات السكر في الدم لدى المريض انخفضت، إلى جانب انخفاض كبير في مستويات الغلوكوز HbA1c. وأبلغ بعض المرضى أيضا عن فقدان وزن صحي.

وأكدت دراسة منفصلة أن التأثيرات المضادة لمرض السكري والسمنة لفاكهة "جاك فروت"، لم تُدرس بشكل واضح ولكن النتائج الأخيرة واعدة.

علاوة على ذلك، من الواضح أن مكونات الفاكهة الغريبة هي أهداف جذابة للمجتمع العلمي لتطوير مركبات جديدة مضادة للسكري والسمنة، للعلاج في المستقبل والوقاية من هذه الأمراض التي تهدد الحياة.
المصدر: روسيا اليوم
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