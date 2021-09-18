ما هي الطرق العلاجية المتاحة لحرقان البول؟

يُعتبر حرقان البول احدى الأعراض الناتجة عن مشاكل تُصيب الجهاز البولي كالإصابة بالتهاب المسالك البولية أو حدوث بعض الاضطرابات في الأعضاء كالمثانة البولية مثلاً. وغالباً ما يحدث حرقان البول لدى الاناث بنسبة أكبر من الذكور.

علاج حرقان البول

كخطوة أولى، على المريض الذي يشعر بحرقان البول أو بالألم وعدم الراحة أثناء عملية التبول، أن يلجأ لدى الطبيب المختص لتشخيص الحالة ومعرفة السبب المؤدي الى حرقان البول، والجدير بالذكر أن كل ما تأخر المريض وأهمل حالته كل ما ازدادت حدة الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الالتهاب.

لكن بشكل عام قد يُعالج حرقان البول عن طريق تناول المضادات الحيوية وذلك لمعالجة الالتهاب كونه السبب الأكثر شيوعاً لحرقان البول، واضافةً الى الأدوية الممنوحة من قبل الطبيب، ثمة إجراءات ممكن أن يقوم بها المريض من شأنها التخفيف من الحرقان والانزعاج الذي يسببه وهي كالتالي:

- شرب كمية كبيرة من المياه: ينصح الأطباء عند الإصابة بالتهاب المسالك البولية، الاكثار من شرب المياه وذلك للتخلص من البكتيريا عن طريق تدفق البول، كما أن المياه تُجنب إصابة المريض بالجفاف الذي يزيد من حدة حرقان البول.

- الأدوية: الى جانب المضادات الحيوية والعلاج الذي يقدمه الطبيب، يمكن أن يعطيه بعض الادوية التي تخفف من حرقان البول.

- الضمادات الساخنة: للتخفيف من الأعراض المزعجة ممكن استخدام الضمادات القماشية الساخنة من خلال وضعها على أسفل البطن للتقليل من الضغط الحاصل على المثانة البولية ما يقلّل الشعور بالحرقان.

- خلّ التفاح: ممكن أن يشرب المريض القليل من خل التفاح المُضاف على كوب من الماء الدافئ للتقليل من حدة الأعراض، وذلك لأن خل التفاح يحتوي على عناصر مضادة للجراثيم تساعد في التغلب على الالتهاب والعدوى.