صحة

تعرف على الوقت الأمثل لشرب القهوة

Lebanon 24
19-09-2021 | 08:00
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قالت الطبيبة وإخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون، إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.

وتحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة، فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام، لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلا للعشاء أيضا، إذ أن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارا للوجبات الخفيفة، إذا اخترت مثلا بينها وبين رغيف الخبز. سنقلل من الجوع وسيتلقى جسمنا الدهون. لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة – بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة، لكن الأشخاص المعانين من صعوبة في اليوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: " القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا ينصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص القلقين الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم.

( نوفوستي)
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