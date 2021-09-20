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صحة
3 أطعمة تساعد في تنشيط جسمك
Lebanon 24
20-09-2021
|
02:00
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هل تشعر بالكسل؟ هل ترغب في القيام بالعديد من الأنشطة وتريد زيادة حيويتك ونشاطك؟ لذا عليك قراءة التقرير التالي لأنه سيساعدك كثيراً في تجديد نشاطك وحيوتك، وذلك وفقاً لموقع «webmed».
أكد التقرير، أن الشعور بالكسل وعدم الرغبة والقدرة على القيام بأي نشاط، السبب الأساسي له هو اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، كتناول أطعمة غير صحية، مع عدم القيام بأي نشاط يومي، وأيضاً عدم أخذ القسط الكافي من النوم، والإكثار من تناول السكريات، والإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، فجميعها تزيد من فرص الإصابة بالكسل وتقلل من نشاطك اليومي.
ويقدم التقرير بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها لتقليل الشعور بالكسل، وزيادة الشعور بالنشاط والحيوية، ومنها:
1- البيض:
يحتوي على 6.5 غرام من البروتين، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم كفيتامين ب ومضادات الأكسدة والالتهابات، وجميعها عناصر تعمل على تنشيط خلايا الجسم، وتزيد من طاقة الجسم، فتناول البيض في وجبة الإفطار يعد خياراً جيداً لتنشيط الجسم، وتنشيط خلاياه.
2- عين الجمل:
المكسرات بشكل عام، وعين الجمل بشكل خاص يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساعد في تنشيط وتجديد خلايا الجسم، وتزيد من شعورك بالنشاط والحيوية، ولذا عليك تناول حفنة يومية من عين الجمل للحصول على فوائده الصحية كالأوميغا3، ومضادات الأكسدة، وحمض الفوليك.
3- طبق السلطة:
الخيار والخس والجرجير والجزر والطماطم والفلفل الأخضر والألوان، جميعها خضروات لها قسم غذائية عالية ومهمة للجسم، ولذا تناولك لجوكر الصحة اليومية طبق السلطة يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضاً تنشيط الجسم، والحصول على النشاط والحيوية الجيدة.
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