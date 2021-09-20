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صحة
4 أشياء تجنّبها على معدة فارغة
Lebanon 24
20-09-2021
|
05:00
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نحب جميعاً أن نبدأ يومنا بفنجان ساخن من القهوة أو الشاي، مع العلم أنه قد يسبب الحموضة، ووفقاً للدراسات فهي مسألة نحتاج إلى تغييرها من أجل صحة أفضل، وبحسب خبراء الصحة فإنه خلال الساعات الأولى من الصباح تكون آلية الجسم بطيئة وبالتالي يجب تناول أشياء خفيفة لا تسبب أي اضطراب بالداخل، ولتحقيق ذلك نحتاج أولاً إلى فهم الأشياء التي من الأفضل تجنبها على معدة فارغة في الصباح، وفقاً لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا»، ومنها:
1- الكافيين:
يعشق الكثيرون تناول القهوة في الصباح، لكنها تسبب أضراراً حال تناولها على معدة فارغة، حيث يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى تحفيز الحموضة فيها.
2- العلكة «اللبان»:
مضغ العلكة على معدة فارغة ليست فكرة جيدة أبداً، لأن المضغ يجعل الجهاز الهضمي ينتج المزيد من الحمض في المعدة، حيث يمكن للحمض أن يدمر بطانة معدتك، خاصة أنه لا يوجد طعام يبطن المعدة وقد يترتب عليه الإصابة بالقرحة.
3- التسوق:
التسوق على معدة فارغة ليس جيداً على الإطلاق، ووفقاً للدراسات فإن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق فقط، بل يميلون أيضاً إلى شراء الأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية التي تضر بالصحة وتسبب زيادة كبيرة في الوزن.
4- الجدال
يقترح خبراء الصحة أيضاً تجنب الجدال على معدة فارغة، حيث تشير الدراسات إلى أن الجدال الذي يثير مشاعر الغضب خاصة في حالة الجوع وعدم تناول شيء، قد يسبب انخفاضاً في نسبة السكر في الدم، لذلك من الأفضل تناول وجبة خفيفة لتفادي مشاعر الغضب الناتجة عن الجدال.
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