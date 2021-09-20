صحة

اليكم أهم اعراض تمزق طبلة الأذن

Lebanon 24
20-09-2021 | 14:00
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‫ما أسباب تمزق طبلة الأذن؟ وما أبرز مشاكل السمع؟ وما أعراضها؟ وكيف الوقاية منها؟

نبدأ مع تمزق الأذن، إذ قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة إن تمزق طبلة الأذن له أسباب عدة، أبرزها تنظيف الأذن ‫بأداة حادة أو مدببة، والتغيرات المفاجئة في الضغط كما هي ‫الحال أثناء الغوص أو السفر بالطائرة.

‫كيف تستعمل قطرة الأذن‬؟
‫ومن الأسباب الأخرى لتمزق طبلة الأذن تعرض الأذن لاكتواءات أو حروق، أو ‫التعرض لضجيج شديد كما هي الحال عند الانفجارات مثل انطلاق وسائدة ‫هوائية، أو تعرض الأذن لضربة شديدة.

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض تمزق طبلة الأذن تتمثل في الشعور بألم شديد في ‫الأذن، وتدهور حاسة السمع، ووجود دم في الأذن، بالإضافة إلى طنين الأذن ‫والشعور بدوار وغثيان وصداع وقيء.

‫وينبغي علاج تمزق طبلة الأذن على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، ‫التي قد تترتب عليه مثل الصمم. وعادة ما يشفى تمزق طبلة ‫الأذن في غضون أسابيع قليلة من دون علاج، ولكن في بعض الأحيان يتطلب ‫الأمر تصحيحا أو ترميما جراحيا للشفاء.

ما أبرز مشاكل السمع؟
وتنقسم مشاكل السمع من حيث المنشأ إلى 3 أقسام، منها المرتبط بالتوصيل، ومنها المرتبط بالسمع الحسي، ومنها ما يجمع بينهما ويسمى فقدان السمع المختلط.

فقدان حاسة السمع يؤثر بشكل كبير في حياة الشخص، وخاصة في مراحل مبكرة من العمر، لأن حاسة السمع لها دور كبير وأساسي في تطوّر النطق. وما كان طه حسين ليعطينا أدبه الغزير لو كان أصم -لا أعمى- منذ الصغر.

وفيما يلي أقسام مشاكل السمع:

مشاكل السمع المرتبطة بالتوصيل
هي الصعوبات السمعية الناشئة عن وجود مشاكل في الأجزاء التي تنقل الصوت من الأذن، وهي الأذن الخارجية: الصيوان والقناة السمعية والطبلة، والأذن الوسطى: العظيمات الثلاث وهي الركاب والمطرقة والسندان، وعادة ما يمكن التعامل مع هذا النوع من صعوبات السمع عبر الجراحة أو استخدام وسائل السمع المساعدة مثل السماعة.

ومن أسبابها:

التهاب الأذن الوسطى.
التهاب الأذن الخارجية "أذن السباح".
تمزق طبلة الأذن.
تجمع الشمع في الأذن.
وجود سوائل في الأذن الوسطى.
الحساسية.
وجود جسم غريب، مثل قطعة بلاستيكية صغيرة دفعها طفل في أذنه.
وجود مشاكل خلقية في تشريح الأذن.
 
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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