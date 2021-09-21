27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
القلق وزيادة الجوع من أعراض انسحاب النيكوتين
Lebanon 24
21-09-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
النيكوتين هو العنصر الذي يسبب الإدمان في التبغ، وعندما يتوقف أو يمتنع الإنسان عن التدخين تنتابه رغبة ملحّة في إعادة تناوُله مجدداً. ويساعد العلاج ببدائل النيكوتين في تخفيف هذه الأعراض أثناء سعي الشخص لتغيير السلوكيات المرتبطة باستخدام التبغ.
وتتضمن الأعراض الرغبة الملحّة في تناول الطعام والقلق وزيادة الجوع وصعوبة التركيز، وتكون عادةً أكثر شدة في الأسبوع الأول أو نحو ذلك بعد الإقلاع عن التدخين، وتزول معظم الأعراض بعد شهر، لكن قد تعود الرغبة الملحّة في الظهور في بعض الأحيان.
وتشمل العلاجات الأدوية والمنتجات البديلة عن النيكوتين والاستشارة، وتساعد مجموعات الدعم الأشخاص على التعامل مع مرحلة الامتناع عن تعاطي النيكوتين والتغلب على إدمانهم له.
الوقاية
يعرّض التدخين مَن حولك أيضاً لمشكلات صحية، فالأزواج غير المدخنين الذين يعيشون مع أزواج مدخنين معرضون لمخاطر أعلى للإصابة بسرطان الرئة ومرض القلب مقارنة بالأشخاص الذين لا يعيشون مع أحد المدخنين. وأيضاً الأطفال الذين يدخن آباؤهم هم أكثر عرضة لتفاقم الربو والتهابات الأذن ونزلات البرد. وأفضل طريقة للوقاية من إدمان النيكوتين هي التوقف عن استخدام التبغ في المقام الأول، وأفضل طريقة لمنع الأطفال من التدخين هي ألا تدخن أنت نفسك، فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين لا يدخن آباؤهم أو الذين نجحوا في الإقلاع عن التدخين هم أقل عرضة لممارسة سلوك التدخين.
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
04:00 | 2021-09-20
20/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
09:50 | 2021-09-20
20/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لا كهرباء في كل لبنان!!
Lebanon 24
لا كهرباء في كل لبنان!!
04:50 | 2021-09-20
20/09/2021 04:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-09-21
لهذا السبب.. لا نتنفس من فتحتي الأنف بالتساوي
23:00 | 2021-09-20
طرق مثالية لخسارة الوزن
16:00 | 2021-09-20
"آمن ويوفر الحماية".. "فايزر" تعلن نتائج لقاحها للأطفال بين 5 و11 عاما
16:00 | 2021-09-20
7 تمارين قد تنقذك من "الالزهايمر"
14:00 | 2021-09-20
اليكم أهم اعراض تمزق طبلة الأذن
12:00 | 2021-09-20
حمية "تونون" الفارنسية... تعرف عليها
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 09:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 09:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 09:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact