صحة

مأكولات مسؤولة عن ظهور حَب الشباب

Lebanon 24
21-09-2021 | 05:00
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كتبت "الجمهورية": إستناداً إلى خبراء موقع «Healthshots»، يمكن أن يزداد احتمال ظهور حَب الشباب نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون، بما فيها الحليب واللحوم والأطعمة والمشروبات السكّرية.
وعندما تتحلّل المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّريات والكربوهيدرات، فإنّها قد تسبب ارتفاعاً في عامل نمو الإنسولين، وهذا يمنع الوحدات الشعرية الدهنية، والتي هي أساساً الغدد التي تفرز الزيت على الوجه.
وفي ما يلي أبرز الأطعمة التي تسبب ظهور حَب الشباب:

- الحبوب المكرّرة والسكّر

يميل الأشخاص المصابون بحَب الشباب إلى استهلاك المزيد من الحبوب المكرّرة والسكّر. هناك أطعمة عديدة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في مستويات الإنسولين في الجسم، وبالتالي انتشار حَب الشباب. إنّ المأكولات مثل المعكرونة والأرزّ الأبيض والخبز الأبيض والسكّر تتكوّن من تأثيرات مُنتجة للإنسولين، وتُعتبر من الكربوهيدرات عالية السكّر في الدم. إنّها مصنوعة من السكّريات البسيطة، وبالتالي يمكن أن تزيد من خطر انتشار حَب الشباب.
 
- منتجات الألبان

يُعدّ استهلاك منتجات الألبان مثل الجبن واللبن كامل الدسم والحليب والآيس كريم، السبب الرئيس وراء ظهور حَب الشباب. وتحتوي منتجات الألبان على الكازين، والذي يُعتقد أنّه يرفع مستويات بعض الهورمونات المرتبط بزيادة إنتاج الزهم، وهي المادة الدهنية التي تنتجها بشرتنا، والتي ترتبط بتطور حَب الشباب.

- الشوكولا

إنّ تناول الشوكولا بإفراط مرتبط بزيادة احتمال مُعاناة حَب الشباب، وذلك لأنّ الشوكولا مليء بالكاكاو والحليب والسكّر، والتي يمكن أن تتداخل مع جهاز المناعة ونتيجة ذلك تسبب البثور.

- مصادر المؤشر العالي للسكّر في الدم

وفق «Harvard Health Publishing»، إنّ الأطعمة عالية المؤشر الغلايسيمي، أي التي تطلق نسبة عالية من السكّر في الدم، مثل الكربوهيدرات المكرّرة، تميل إلى زيادة مستويات السكّر في الدم بسرعة. ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى سلسلة من التأثيرات التي تزيد الالتهاب. يؤدي هذا إلى إنتاج الجلد المزيد من الزيت وسدّ المسام، مما يُمهّد الطريق لحَب الشباب.
 
- مصادر الأوميغا 6

إنّ الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 الدهنية، مثل زيت الذرة وزيت الصويا، مرتبطة أيضاً بحَب الشباب، لأنّها تزيد من مستويات الالتهاب في الجسم وبالتالي البشرة.
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