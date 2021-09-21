إكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا.. إحذروا منها!

اعتبر علماء أن مسألة تمييز فيروس كورونا عن الأمراض الموسمية الأخرى أصبح أكثر صعوبة في الأشهر الماضية، فلم يعد فقدان الشم العارض الوحيد المعروف.

ونشرت صحيفة "medikforum" تقريراً لبيانات جديدة حول أعراض العدوى بفيروس كورونا، ولاحظ الأطباء تشابه تلك الأعراض المرتبطة بالسلالات الجديدة لكورونا مع أعراض التهابات الجهاز التنفسي الموسمية.

وأكد التقرير أنه "لم يعد فقدان حاسة الشم أو التذوق هو العلامة الرئيسية لإصابة بكورونا، بل بات التمييز بينه وبين الأمراض الأخرى أكثر صعوبة. ومع ذلك لا ينبغي أن نلغي أعراضه التي كانت معروفة في الماضي ".

وأشار الأطباء بعدما هيمن متغيّر دلتا على الإصابات في الفترة الأخيرة، إلى أعراض جديدة سُجلت لدى نسبة كبيرة من المرضى في المستشفيات مثل صداع الراس وسيلان الأنف وسعال جاف والتهاب الحلق واضطراب المعدة، بالإضافة إلى ألم عضلي وزيادة درجة الحرارة.

ويوصي الأطباء بالاتصال بالإسعاف عند الإحساس بأي من هذه الأعراض، وسيحدد التشخيص السريري حقيقة الإصابة بالمرض والعلاج الأكثر فعالية للحالة.