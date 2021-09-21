صحة

مرض السرطان... طريقة جديدة للعلاج!

Lebanon 24
21-09-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-866170-637678165032691989.jpg
Doc-P-866170-637678165032691989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو، خاصية جديدة لمستقبلات هرمون الاستروجين، ستساعد في محاربة السرطان المستعصي في المستقبل.

ويشير موقع Medical Xpress، إلى أن الخلايا السرطانية تمتلك مقاومة شديدة للأدوية. واتضح للباحثين، أن هذا يعود من بين أمور أخرى، إلى مستقبلات هرمون الأستروجين. وهذه الخاصية لم تكن معروفة سابقا.

ووفقا للباحثين، ستساعد نتائج دراستهم، على فهم كيفية التغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية المستخدمة وتحسين فعالية علاج هذا المرض القاتل.

(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:59 | 2021-09-21
16:00 | 2021-09-21
14:00 | 2021-09-21
12:00 | 2021-09-21
10:30 | 2021-09-21
08:00 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website