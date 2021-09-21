صحة

لمحبي البيض... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
21-09-2021 | 14:00
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كشف خبراء موقع Focus.de ، إيجابيات وسلبيات خصائص البيض وعواقب تناوله يوميا بانتظام.

ويشير خبراء موقع Focus.de ، إلى أن البيض، كان خلال فترة طويلة ينسب إلى المواد الغذائية الضارة، باعتباره المصدر الرئيسي للكوليسترول الضار، الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وتصلب الشرايين). بيد أن الدراسات الحديثة لا تناقض هذه المسألة فقط، بل توضح فوائد البيض في مكافحة هذه الأمراض.

ووفقا لما نشرته المجلة الطبية البريطانية، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يتناولون حتى خمس بيضات في الأسبوع بنسبة 10 بالمئة مقارنة بمن يتناول البيض نادرا.

ولكن من جانب آخر نشرت مجلة الكلية الطبية الأمريكية لأمراض القلب موضوعا يشكك في هذه النتائج. لأن الباحثين البريطانيين لم يأخذوا بالاعتبار النظام الغذائي الكامل. فكما هو معروف تساعد الخضروات والفواكه الغنية بالألياف الغذائية، وممارسة التمارين البدنية يوميا، على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

ومن جانبها تنصح جمعية التغذية الألمانية، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية، بتناول 3-4 بيضات في الأسبوع. ولكن وفقا للخبراء السويديين، يمكن زيادة العدد إلى ست بيضات في الأسبوع، ومن يأكل أكثر يجب أن يكون مستعدا لعواقب سلبية.

ويضيف خبراء الموقع، يجب أن نعلم أن طريقة تحضير البيض مهمة أيضا، فمثلا البيض نصف مسلوق يهضمه ويمتصه الجسم بسهولة، مقارنة بالبيض المقلي مع لحم الخنزير المقدد. كما أن استخدام الزيت النباتي وقلي البيض مع الطماطم يجعل الطبق متوازنا.

( نوفوستي)
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