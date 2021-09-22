حيل غذائية لمواجهة انتفاخ البطن.. تعرّف إليها

يعد انتفاخ البطن من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ كونه يسبب حرجا بالغا للمصابين به. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟للإجابة عن هذه الأسئلة قالت الدكتورة فيولا أندرسن، عضو الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، إن انتفاخ البطن يحدث بسبب كثرة الغازات في الأمعاء.وأوضحت أندرسن أن كثرة الغازات في الأمعاء لها أسباب عدة، أبرزها صعوبات هضم سكر الحليب (اللاكتوز) وسكر الفاكهة (الفركتوز) والتمركز الخاطئ لبكتيريا الأمعاء وابتلاع الكثير من الهواء بفعل تناول الطعام بسرعة.ويرجع انتفاخ البطن أيضا إلى بعض الأغذية والمشروبات مثل المشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل البقوليات والكرنب ومنتجات الحبوب الكاملة وبعض الخضروات والفواكه والبذور الزيتية والمكسرات.ومن جانبها قالت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا فرايتاغ-تسيغلر إنه يمكن مواجهة انتفاخ البطن من خلال بعض الحيل الغذائية كاستبدال أغذية بأخرى يسهل هضمها، على سبيل المثال ينبغي تناول خبز القمح الكامل المصنوع من دقيق القمح الكامل المطحون ناعما بدلا من الخشن وتناول الكرنب المدبب بدلا من الكرنب الأبيض والعدس الأحمر بدلا من الأصفر.كما أن نقع بذور عباد الشمس في الكاري على سبيل المثال يُسهّل هضمها أكثر من نثرها على السلطة.ويمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل أيضا في الحد من نشوء الغازات المزعجة، خاصة بذور الكمون والشمر واليانسون والريحان الطازج والشبت والزعتر.وتعد الرياضة سلاحا فعالا لمحاربة انتفاخ البطن؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم التخلص من الغازات المزعجة.