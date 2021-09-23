صحة

حمامات الساونا: تقوي المناعة وتساعد على الاسترخاء...ولكن

Lebanon 24
23-09-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-866906-637679799071910021.jpg
Doc-P-866906-637679799071910021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الدكتور أندرياس ميكالسن إن لحمامات الساونا فوائد صحية عدة، إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة.
وأضاف أخصائي الطب الباطني والعلاج الطبيعي الألماني أن حمامات الساونا تمثل تدريباً جيداً للجهاز القلبي الوعائي، وتساعد أيضاً على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية، فضلاً عن تجديد خلايا البشرة، وتنظيفها من البثور والشوائب.
وأشار ميكالسن إلى أنها لا تعد مناسبة في المقابل لبعض الحالات مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، ودوالي الساقين، والمرض الجلدي المعروف باسم "الوردية" Rosacea، ونوبات الربو الحادة، وأمراض الكلى، والكبد، وارتفاع ضغط العين، والصرع، وبعد الإصابة بسكتة دماغية.
كما يتعين على الحوامل ومرضى السكري استشارة الطبيب قبل الذهاب إلى الساونا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2021-09-23
02:00 | 2021-09-23
23:00 | 2021-09-22
16:00 | 2021-09-22
14:00 | 2021-09-22
12:00 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website