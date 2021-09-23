حمامات الساونا: تقوي المناعة وتساعد على الاسترخاء...ولكن

قال الدكتور أندرياس ميكالسن إن لحمامات الساونا فوائد صحية عدة، إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة.وأضاف أخصائي الطب الباطني والعلاج الطبيعي الألماني أن حمامات الساونا تمثل تدريباً جيداً للجهاز القلبي الوعائي، وتساعد أيضاً على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية، فضلاً عن تجديد خلايا البشرة، وتنظيفها من البثور والشوائب.وأشار ميكالسن إلى أنها لا تعد مناسبة في المقابل لبعض الحالات مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، ودوالي الساقين، والمرض الجلدي المعروف باسم "الوردية" Rosacea، ونوبات الربو الحادة، وأمراض الكلى، والكبد، وارتفاع ضغط العين، والصرع، وبعد الإصابة بسكتة دماغية.كما يتعين على الحوامل ومرضى السكري استشارة الطبيب قبل الذهاب إلى الساونا.