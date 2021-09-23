لهذه الأسباب يُنصح بتناول الحليب مع الشمر

يعتقد خبراء التغذية أن إضافة الشمر إلى كوب الحليب العادي الخاص بك لن يضيف العناصر الغذائية للجسم فحسب، ولكنه يشفي الأمراض ويقي منها أيضًا.فيما يلي أهم فوائد الحليب مع الشمر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:تحسين عملية الهضمعلى مر العصور، كان الشمر جزءًا من ثقافة الطهي الهندية حيث كان يُقدم دائمًا بعد الوجبات. وذلك لأن الزيوت المنبعثة بعد مضغ هذه البذور، تمتزج مع اللعاب وعصير الجهاز الهضمي مما ساعد في تسريع عملية الهضم. يمكن أن يساعد وجود الزيوت في بذور الشمر في إفراز إنزيمات المعدة التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي.ومن المثير للاهتمام أن الحليب يساعد أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ودمج بذور الشمر معها يمكن أن يعزز الهضم ويحسن الأمراض المرتبطة بالمعدة.يقوي العظام والأسنانإن وجود البروتين والكالسيوم في الحليب يجعله أكثر مشروب طبيعي صحي. أما الشمر فهو مصدر جيد للكالسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم، مما يساعد في تحسين صحة الأسنان وكذلك صحة العظام.