28
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أعراض ممكنة لمرض السرطان... ما هي؟
Lebanon 24
23-09-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر خبراء مركز Mayo Clinic الطبي الأمريكي لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن تضخم العقد اللمفاوية قد يكون أحد أعراض السرطان التي لا ينتبه إليها الناس عادة.
وقال الخبراء إن التهاب العقد اللمفاوية قد يكون أحد أعراض لمفوما هودجكين، وهي أحد أنواع السرطان الدموي، وقد يكون ناجما عن ارتفاع عدد الخلايا اللمفاوية المصابة.
وأشار التقرير للصحيفة إلى أن تضخم العقد اللمفاوية في مناطق العنق والآباط والأربية لا يثير أي ألم في الكثير من الحالات، ولذلك فإن الناس لا ينتبهون إليها عادة.
وفي حال عدم الانتباه إلى تلك الأعراض في المرحلة البدائية، يتحول المرض إلى أكثر شدة، وهذا قد يستمر خلال ما بين 5 و10 سنوات قبل أن تظهر هناك أعراض واضحة للمرض.
وأشار أطباء إلى أنه من الأعراض الأخرى التي يشكو منها المصابون التعرق الغزير بالليل وفقدان الوزن والشعور بأعراض الحمى والسعال المستمر والحكة وغيرها من الأعراض، لكن تلك الأعراض ليست موجودة عند جميع المصابين بالضرورة.
( Daily Express)
تابع
الأكثر قراءة
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
Lebanon 24
إعلامية عراقية تستعرض جسدها بصورة جريئة
13:20 | 2021-09-22
22/09/2021 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-23
23/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
01:45 | 2021-09-23
23/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
13:24 | 2021-09-22
22/09/2021 01:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2021-09-23
لتقوية الجهاز العصبي... الجأ الى هذا المشروب
08:00 | 2021-09-23
لهذه الأسباب يُنصح بتناول الحليب مع الشمر
05:00 | 2021-09-23
حمامات الساونا: تقوي المناعة وتساعد على الاسترخاء...ولكن
02:00 | 2021-09-23
"إياكم أن تغسلوا الدجاج واللحوم".. هذا ما حذّر منه الخبراء
23:00 | 2021-09-22
حيل غذائية لمواجهة انتفاخ البطن.. تعرّف إليها
16:00 | 2021-09-22
فايزر أم موديرنا... أيهما أفضل في الفعالية والأمان؟
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
23/09/2021 19:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
23/09/2021 19:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
23/09/2021 19:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact