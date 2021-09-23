صحة

علامات تحذير من أسنانك.. لا تتجاهلها

Lebanon 24
23-09-2021 | 23:00
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يعاني أكثر من واحد من كل أربعة بالغين تسوس الأسنان غير المعالج؛ وما يقرب من نصف البالغين الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا تظهر عليهم علامات أمراض اللثة. لمساعدتك على البقاء في الجانب المضيء من تلك الإحصائيات، إليك قائمة بالإشارات التي يمكن أن ترسلها أسنانك لك عندما تكون هناك مشكلة في الطريق.
أسنانك صلبة من الخارج، لكنها من الداخل عبارة عن كتلة من الأنسجة والأوعية الدموية، بما في ذلك بعض الأعصاب الأكثر حساسية في جسمك، بحسب تقرير لعيادة كليفلاند. لذلك إذا كانت مشكلة الأسنان تؤثر في تلك الأعصاب، يمكن أن يكون الألم من خلال السقف. ومع ذلك، ليس كل وجع أسنان هو عبارة عن إنذار حريق. في بعض الأحيان تتهيج اللثة المحيطة بالسن، وهي حالة مؤقتة تزول من تلقاء نفسها. لكن الألم الذي يأتي من الأسنان نفسها يمكن أن يشير إلى تسوس الأسنان أو العدوى أو تلف الأسنان أو مشكلات خطرة أخرى.
إذا لم يكن الألم خارج نطاق السيطرة، يمكنك محاولة إدارته عن طريق تناول الأطعمة الطرية، وشطف المنطقة بالماء الدافئ والملح (1/2 ملعقة صغيرة لكل كوب)، و/ أو تناول دواء مضاد للألم. قد يساعد أيضًا وضع قطرة من زيت القرنفل أو مستخلص الفانيليا أو كيس شاي النعناع الذي تم نقعه وتبريده. إذا كان الألم لا يطاق أو يزداد سوءًا على الرغم من جهودك، فقد حان الوقت لرؤية طبيب أسنانك.

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