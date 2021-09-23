25
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
علامات تحذير من أسنانك.. لا تتجاهلها
Lebanon 24
23-09-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني أكثر من واحد من كل أربعة بالغين تسوس الأسنان غير المعالج؛ وما يقرب من نصف البالغين الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا تظهر عليهم علامات أمراض اللثة. لمساعدتك على البقاء في الجانب المضيء من تلك الإحصائيات، إليك قائمة بالإشارات التي يمكن أن ترسلها أسنانك لك عندما تكون هناك مشكلة في الطريق.
أسنانك صلبة من الخارج، لكنها من الداخل عبارة عن كتلة من الأنسجة والأوعية الدموية، بما في ذلك بعض الأعصاب الأكثر حساسية في جسمك، بحسب تقرير لعيادة كليفلاند. لذلك إذا كانت مشكلة الأسنان تؤثر في تلك الأعصاب، يمكن أن يكون الألم من خلال السقف. ومع ذلك، ليس كل وجع أسنان هو عبارة عن إنذار حريق. في بعض الأحيان تتهيج اللثة المحيطة بالسن، وهي حالة مؤقتة تزول من تلقاء نفسها. لكن الألم الذي يأتي من الأسنان نفسها يمكن أن يشير إلى تسوس الأسنان أو العدوى أو تلف الأسنان أو مشكلات خطرة أخرى.
إذا لم يكن الألم خارج نطاق السيطرة، يمكنك محاولة إدارته عن طريق تناول الأطعمة الطرية، وشطف المنطقة بالماء الدافئ والملح (1/2 ملعقة صغيرة لكل كوب)، و/ أو تناول دواء مضاد للألم. قد يساعد أيضًا وضع قطرة من زيت القرنفل أو مستخلص الفانيليا أو كيس شاي النعناع الذي تم نقعه وتبريده. إذا كان الألم لا يطاق أو يزداد سوءًا على الرغم من جهودك، فقد حان الوقت لرؤية طبيب أسنانك.
الأكثر قراءة
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
11:14 | 2021-09-23
23/09/2021 11:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مُثيرة جداً.. والمتابعون يعلقون: جرأتها تخطت الحدود!
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مُثيرة جداً.. والمتابعون يعلقون: جرأتها تخطت الحدود!
04:28 | 2021-09-23
23/09/2021 04:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
07:27 | 2021-09-23
23/09/2021 07:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
09:03 | 2021-09-23
23/09/2021 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-09-23
دراسة: الحوامل اللواتي تلقين لقاح كورونا ينقلن الحماية إلى أطفالهن
14:00 | 2021-09-23
ادوية السرطان... هل يمكن استعمالها لمعالجة "كورونا"؟
12:00 | 2021-09-23
لتقوية الجهاز العصبي... الجأ الى هذا المشروب
10:00 | 2021-09-23
أعراض ممكنة لمرض السرطان... ما هي؟
08:00 | 2021-09-23
لهذه الأسباب يُنصح بتناول الحليب مع الشمر
05:00 | 2021-09-23
حمامات الساونا: تقوي المناعة وتساعد على الاسترخاء...ولكن
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
24/09/2021 08:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
24/09/2021 08:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
24/09/2021 08:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact