صحة

كيف نختار اللبن المفيد؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 16:00
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أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أنه عند اختيار اللبن يجب التأكد من أنه لا يحتوي على نسبة عالية من سكر اللاكتوز.

ويشير الخبير، إلى أن "الحليب يحتوي على 5 بالمئة من سكر اللاكتوز، الضار كبقية أنواع السكر الأخرى مثل الفركتوز والسكروز. ويجب أن تكون نسبة هذا السكر في اللبن أقل مما في الحليب. لأنه خلال عملية التخمر، يتحول قسما منه إلى حمض اللاكتيك".

ويقول، "كل شيء في اللبن مفيد باستثناء السكر: بيفيدوبكتيريوم Bifidobacterium والبوتاسيوم وبروتينات سهلة الهضم".

ويضيف، ولكن نسبة الدهون في اللبن ليست مؤشرا مهما كما كان يعتقد سابقا. لذلك لا ينصح بتناول الزبادي الخالي من الدسم فقط. لأن إزالة الدهون سيف ذو حدين، فهناك أشياء مثل فيتامينات А وD مرتبطة بالدهون. كما أنه كلما كانت نسبة الدهون في اللبن قليلة، قلّت نسبة البروتينات فيه.

ويقول، "إذ لم تضف البروتينات إلى اللبن، فإن نسبتها ستكون 2.5-3 بالمئة، استنادا إلى محتوى الدهون فيه".

وينصح الخبير بتناول اللبن المحتوي على المكسرات والحبوب والثمار، كما يمكن إضافته إلى دقيق الشوفان.
 
(سبوتنك)
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