24
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
شيب الشعر والفيتامينات... ما العلاقة بينهما؟
Lebanon 24
24-09-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد الشعر الرمادي جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة، ولكن تحفيزه قبل الأوان ممكن بسبب نقص الفيتامينات.
إذن، كيف يمكنك منع شعرك من التحول إلى اللون الرمادي قبل الأوان، وهل يجب تناول أي مكملات غذائية؟. ويعتبر نقص فيتامين B12 أحد الأسباب الأكثر شيوعا لشيب الشعر قبل الأوان.
وعلى الرغم من أن الشيب المبكر هو حالة شائعة، إلا أنه ما يزال غير مستكشف إلى حد كبير، ويمكن أن يجعل بعض الناس يشعرون بالخجل.
وأظهرت بعض الدراسات الحديثة أن نقص المغذيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك، وتوصي الناس بالتأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من فيتامين B12، الذي يساهم في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.
ويمكن أن تتأثر المغذيات الدقيقة، وخاصة فيتامين B12، بالعادات الغذائية.
وإذا كنت تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان، فيجب أن تكون قادرا على الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامك الغذائي، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
ومن المعروف أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام يوميا من فيتامين B12.
وإذا كنت تتناول مكملات فيتامين B12، فلا تأخذ الكثير منها لأن ذلك قد يكون ضارا.
( إكسبريس)
المصدر: اكسبرس - روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
11:39 | 2021-09-24
24/09/2021 11:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتصبح حديث المواقع بطريقة أكلها المعكرونة (فيديو)
Lebanon 24
كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتصبح حديث المواقع بطريقة أكلها المعكرونة (فيديو)
02:00 | 2021-09-24
24/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
03:30 | 2021-09-24
24/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير مالي يكشف مصير الدولار في السوق الموازية.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبير مالي يكشف مصير الدولار في السوق الموازية.. هل سينخفض؟
02:41 | 2021-09-24
24/09/2021 02:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
12:18 | 2021-09-24
24/09/2021 12:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-09-24
إحصاءات مبشرة من الصحة العالمية.. تراجع ملموس لكورونا
16:00 | 2021-09-24
كيف نختار اللبن المفيد؟
12:00 | 2021-09-24
النوم يؤدي الى زيادة الوزن؟!
10:00 | 2021-09-24
ما هي أهمية الكشف المبكر للزهايمر؟
08:00 | 2021-09-24
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
05:00 | 2021-09-24
هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا.. اليكم آخر الدراسات
فيديو
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
25/09/2021 03:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
25/09/2021 03:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
25/09/2021 03:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact