صحة

شيب الشعر والفيتامينات... ما العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-867410-637680823572517941.jpg
Doc-P-867410-637680823572517941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
يعد الشعر الرمادي جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة، ولكن تحفيزه قبل الأوان ممكن بسبب نقص الفيتامينات.
 
إذن، كيف يمكنك منع شعرك من التحول إلى اللون الرمادي قبل الأوان، وهل يجب تناول أي مكملات غذائية؟. ويعتبر نقص فيتامين B12 أحد الأسباب الأكثر شيوعا لشيب الشعر قبل الأوان. 

وعلى الرغم من أن الشيب المبكر هو حالة شائعة، إلا أنه ما يزال غير مستكشف إلى حد كبير، ويمكن أن يجعل بعض الناس يشعرون بالخجل.

وأظهرت بعض الدراسات الحديثة أن نقص المغذيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك، وتوصي الناس بالتأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من فيتامين B12، الذي يساهم في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

ويمكن أن تتأثر المغذيات الدقيقة، وخاصة فيتامين B12، بالعادات الغذائية.

وإذا كنت تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان، فيجب أن تكون قادرا على الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامك الغذائي، كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومن المعروف أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام يوميا من فيتامين B12.

وإذا كنت تتناول مكملات فيتامين B12، فلا تأخذ الكثير منها لأن ذلك قد يكون ضارا.

( إكسبريس)

المصدر: اكسبرس - روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-09-24
16:00 | 2021-09-24
12:00 | 2021-09-24
10:00 | 2021-09-24
08:00 | 2021-09-24
05:00 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website