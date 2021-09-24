هل الأفوكادو حلٌّ لدهون البطن؟

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صحة
هل الأفوكادو حلٌّ لدهون البطن؟
Lebanon 24
24-09-2021
|
23:00
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هل الأفوكادو هو الحل لدهون البطن؟. سؤال يعود إلى الظهور بعد أن وجدت دراسة جديدة أجريت على 105 بالغين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد أن النساء اللواتي تناولن وجبة خفيفة منه كجزء من وجباتهن اليومية لاحظن في الواقع انخفاضاً في الدهون الحشوية حول منطقة البطن.
ووفق صحيفة التليغراف، فإنها ليست الدراسة الأولى التي توصلت إلى نتائج مماثلة، ومن غير المرجح أن تكون آخر دراسة تبحث في المشكلة، حيث تعتبر دهون البطن واحدة من تلك الأشياء التي يصعب التعامل معها.
لكن مع تعرض سلسلة توريد الأفوكادو للضغط وارتفاع الأسعار، قد تكون هناك بعض البدائل، فتناول الطعام الصحي وممارسة قدر معقول من التمارين سيقللان من الدهون بشكل عام، إلا أن الأفوكادو يبقى ذا فعالية نتيجة:
1 - لاحظ باحثون آخرون أن الأفوكادو يبقيك ممتلئاً لفترة أطول، ففي دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Journal أفاد المشاركون الذين تناولوا نصف حبة أفوكادو طازجة مع الغداء بانخفاض بنسبة %40 في الرغبة في تناول الطعام ساعات بعد ذلك.
2 - الأفوكادو يوفر فقط %30 من المدخول اليومي الموصى به لفيتامين سي.
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