صحة

هل تعرفون أنّ هناك أنواعاً عدّة من الصداع؟ هذه هي أبرزها

Lebanon 24
25-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-867689-637681488774096023.jpg
Doc-P-867689-637681488774096023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الصداع من أكثر المشاكل الصحية التي يشكو منها كثيرون، وتعدّد أنواعه وأسبابه ما يجعله حالة طبية لا تستثني عدداً كبيراً من الأشخاص. فما هي أنواع الصداع، تبعاً للأسباب التي تقف خلفه؟

 

صداع التوتر

هو عبارة عن ألم ثابت يشعر به المصاب عادةً على كلا جانبي الرأس. ويتفاوت هذا الصداع في تكراره بشكلٍ كبير حيث تزيد الوتيرة كلّما تعرّض الشخص للتوتر أو القلق أو التعب أو أي من المشاعر التي قد تحفّز ظهوره. ويمكن أن يكون صداع التوتر موقتاً يمتد لفترة قصيرة أو قد يصبح مزمناً ويمتد لفترات أطول.

الصداع النصفي

يسبب الصداع النصفي ألماً على جانب واحد من الرأس وعادةً ما يكون شديداً، حيث يلجأ المصاب به إلى تناول دواء معيّن من أجل التخفيف من حدّته. ويمكن أن يعيق الصداع النصفي الشخص عن القيام ببعض المهام اليومية بسبب الألم الذي يسببه، كما أنه يزيد من الحساسية على الضوضاء والضوء والروائح.
 
الصداع العنقودي

يتميّز الصداع العنقودي بأنه يحدث بشكلٍ مفاجئ ويسبب ألماً شديداً على شكل نوبات متقاربة إمّا يومياً أو تتكرر عدة مرات في اليوم، كما أنّه يصيب الشخص على جانب واحد من الرأس. يُعتبر هذا النوع من الصداع أقلّ شيوعاً من صداع التوتر والصداع النصفي.
 
صداع النوم

صداع النوم أحد أنواع الصداع التي تُعدّ نادرة الحدوث ويتسبب بإيقاظ الشخص من نومه أثناء الليل. وينتج عن المعاناة من هذا النوع من الصداع، التعرّض لعدة نوبات خلال الأسبوع وتتمثل أعراضه بالألم على شكل نبض على جانبي الرأس، الحساسية للضوء، الغثيان.
 
صداع الجيوب الأنفية

ينتج هذا الصداع عن الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وهو تورّم يحدث بعد الإصابة بعدوى بكتيرية أو حساسية داخل الجيوب الأنفية. وتشمل أعراض الإصابة بهذا النوع من الصداع نزول إفرازات صفراء أو خضراء سميكة، والشعور بألم حول العينين والجبهة يتفاقم مع القيام بحركة جسدية مفاجئة أو الإجهاد.
 

الصداع المرتد

الصداع المرتد ينتج عن الإفراط في تناول الدواء أو الاستخدام الزائد لأدوية علاج أعراض الصداع ويُعتبر السبب الأكثر شيوعاً للصداع الثانوي وعادةً ما يستمرّ طوال اليوم. يمكن ملاحظة الإصابة بهذا الصداع عندما يتحسن مع أخذ العلاج المسكّن ولكن سرعان ما يتفاقم عندما تضعف آثار المسكّن. 

 
المصدر: صحتي
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:00 | 2021-09-25
23:00 | 2021-09-24
16:00 | 2021-09-24
16:00 | 2021-09-24
14:00 | 2021-09-24
12:00 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website