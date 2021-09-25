27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
المشروبات الساخنة... هل ممكن ان تؤذي جسم الانسان؟
Lebanon 24
25-09-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية مارغريتا أرزومانيان، من تناول المشروبات الساخنة للغاية، مشيرة إلى أنها قادرة على التأثير سلبا على صحة الإنسان.
وقالت الطبيبة أرزومانيان خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يكثر الناس عادة من تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء والخريف لكن يجب الحذر من طريقة تناولها".
وأضافت الخبيرة أن "فنجان الشاي الساخن قادر على جعل الإنسان دافئا خلال البرد القارس في فصل الخريف والشتاء، لكن هذه الخطوة تهدد بعواقب وخيمة أبرزها أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي".
وتابعت أرزومانيان "فيما يتعلق بالمشروبات الساخنة هناك أبحاث تقول إنه يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي، معتبرة أنه يجب تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردا، لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي".
(سبوتنيك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
11:39 | 2021-09-24
24/09/2021 11:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى
Lebanon 24
عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى
12:31 | 2021-09-24
24/09/2021 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
12:18 | 2021-09-24
24/09/2021 12:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تقع في الحب بسهولة ... هل برجك منها؟
Lebanon 24
أبراج لا تقع في الحب بسهولة ... هل برجك منها؟
00:17 | 2021-09-25
25/09/2021 12:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع
14:16 | 2021-09-24
24/09/2021 02:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2021-09-25
هذا المشروب يساعد في تخفيف نسبة السكر بالدم
07:02 | 2021-09-25
للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين بزمن كورونا.. نصائح من الصحة العالمية
05:00 | 2021-09-25
تأثير خطير للقهوة والكافيين على "فيتامين د"!
02:00 | 2021-09-25
هل تعرفون أنّ هناك أنواعاً عدّة من الصداع؟ هذه هي أبرزها
01:00 | 2021-09-25
التوتّر يرفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية
23:00 | 2021-09-24
هل الأفوكادو حلٌّ لدهون البطن؟
فيديو
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
25/09/2021 17:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
25/09/2021 17:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
25/09/2021 17:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact