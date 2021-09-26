أفضل صديق للصحة... مشروب للوقاية من السرطان والسكتة الدماغية

أخبر العالم الياباني، إيتشي فوكوشيما أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يسمح بالتخلص من عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.وقال في مقابلة مع نيهون كيزاي: "أكد التحليل لعام 2021 ونتائج العديد من الدراسات أن استهلاك الشاي الأخضر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمجموعة واسعة جدًا من الأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان مثل سرطان بطانة الرحم والرئة والمبيض والموت القلبي".ويرجع ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة.على وجه الخصوص، يزيد الكاتيكين من نشاط إنزيمات معينة تشارك في تكسير الدهون للحصول على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يقلل الشاي الأخضر، بعد خمسة أشهر من الاستهلاك المنتظم، من احتمالية الإصابة بفيروس الأنفلونزا.