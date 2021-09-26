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صحة
تأثير غير متوقع لمنتجات الألبان على القلب
Lebanon 24
26-09-2021
|
14:00
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قال باحثون مقرهم سيدني إن استهلاك الألبان مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام منتجات الألبان المخمرة، مثل الكفير، وكذلك الجبن والزبادي، مفيد بشكل خاص للقلب، حسب سي إن إن.
وقال الأطباء "هناك أيضا شك في أن تجنب منتجات الألبان بشكل عام مفيد للقلب. أظهرت الأبحاث أن تجنب منتجات الألبان قد لا يكون الخيار الأفضل".
وفقًا لأليس ليشتنشتاين، خبيرة التغذية في جامعة تافتس، "في مجموعة الدراسة، كان الأشخاص الذين يستهلكون منتجات الألبان أكثر نشاطًا بدنيًا، ويدخنون بشكل أقل، ولا يعانون من زيادة الوزن".
وقالت الباحثة: "لقد أكلوا أيضًا الكثير من الأسماك والخضروات وقليلًا من اللحوم المصنعة. هذه كلها عوامل مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
المصدر: سبوتنيك
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