صحة

النظام الغذائي الكثير الدهون يسرِّع تساقط الشعر

Lebanon 24
27-09-2021 | 23:00
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وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون بقسم بيولوجيا الخلايا الجذعية في جامعة تويكو في اليابان أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى تسريع تساقط الشعر، وفقاً لصحيفة التليغراف.
في الدراسة، تبيّن أن الفئران التي وضعت تحت نظام غذائي عالي الدهون كانت أكثر عرضة للاستجابات الالتهابية في الجسم، التي بدورها أوقفت تجديد البصيلات وأدت إلى تساقط الشعر.
والأمر المثير للدهشة أن التدهور في بصيلات الشعر يمكن أن يحدث في أقل من أربعة أيام تقضيها في نظام غذائي غني بالدهون.
وأوضح هيرونوبو موريناغا المؤلف الرئيسي للدراسة أن النظام الغني بالدهون يسرّع من ترقّق الشعر، عن طريق استنفاد البصيلات التي تعيد تغذية الخلايا الناضجة، التي تجعل الشعر ينمو، خاصة في الفئران الكبيرة السن. ومع تقدم السن، تفقد الخلايا الجذعية قدرتها على التجديد بكفاءة كما كانت تفعل من قبل، ما يجعل الشعر رقيقاً ويعرّضه للتساقط.

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