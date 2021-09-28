صحة

هكذا يمكنك ان تواجه "القاتل الصامت"

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:00
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اكتسب ارتفاع ضغط الدم لقب "القاتل الصامت" مع النقص المزعج في الأعراض الملحوظة، وبكارثة العواقب الوخيمة للغاية.

ويمكن علاج ارتفاع ضغط الدم بالأدوية، ولكن العلاج الأكثر فعالية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليله هو إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.  

ولكن، هل يمكن لمجرد ملعقة صغيرة من عنصر غذائي خاص، كل يوم، أن تحافظ على ضغط الدم لديك تحت السيطرة؟.

ويُنصح بتقليل الصوديوم (الملح) تدريجيا، بدءا من الحد من تناول ملعقة صغيرة واحدة يوميا، ثم عندما تعتاد على مذاق الأطعمة الأقل ملوحة، قم بخفضها إلى ثلثي ملعقة صغيرة فقط.

ويشمل ذلك كل الصوديوم، بما في ذلك الملح المضاف إلى الوجبات الجاهزة أو الصلصات، بالإضافة إلى ما تضيفه بمجرد جلوسك إلى مائدة العشاء.

وبالإضافة إلى تقليل الملح، ينص نظام DASH الغذائي على أنه لخفض ضغط الدم، يجب عليك تناول الكثير من الخضروات، وخفض كمية الزبدة أو السمن الذي تستخدمه إلى النصف والحد من تناول اللحوم إلى ما لا يزيد عن 170 غراما في اليوم.

ويُعرَّف ضغط الدم بأنه القوة التي تؤثر على الأوعية الدموية والأعضاء حيث يضخ القلب الدم حول جسمك.
( إكسبريس)
المصدر: اكسبرس - روسيا اليوم
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