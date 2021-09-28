فوائد صحية لمشروب الليمون بالزنجبيل.. تعرّف إليها

إذا كنت تجد صعوبة في النوم، وتعاني من الأرق، بسبب الشعور بألم في البطن، أو سيلان الأنف أو الإمساك، فعليك تناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم للحد من التعرض لجميع هذه العوائق.ووفقاً للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، والذي قدم العديد من الفوائد الصحية التي تحل على الجسم الذي يتناول مشروب الليمون بالزنجبيل قبل النوم، ومنها:1- يقضي على الأرق:يعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في حصولك على التهدئة والاسترخاء، والرغبة في النوم، لذلك يفضل تناوله قبل النوم للحصول على قسط جيد من النوم.2- يعالج عسر الهضم:إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، فعليك تناول مشروب الليمون بالزنجبيل بعد تناولك لوجبة العشاء، فالزنجبيل دوره التخلص من فضلات المعدة، أما الليمون يعمل على تحسن حركة الأمعاء في الجسم، ولذا دمجهم معا يهدئ عسر الهضم.3- يخفّف من الشعور بالغثيان:الزنجبيل له قدرة على التخفيف من الشعور بالغثيان، ولذا قد يقيك تناول المشروب الدافئ من الليمون والزنجبيل من الشعور بالغثيان، خاصة إذا كنت تعاني من غثيان الصباح.4- يقلّل من احتقان الأنف:قد يساعد البخار الناتج من مشروب الليمون والزنجبيل الساخن في فتح تجاويف الأنف، ويساعد على تنظيف الأنف المحتقن، كما أن شربه دافئ إلى تلطيف التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط من الأنف.