فوائد صحية لأوراق الكاري.. تعرّف إليها

أوراق الكاري من الأعشاب المفضلة للكثير من الناس سواء كانت بشكلها المطحون أو الطازجة، حيث تضفي رائحة ونكهة إلى طعامك، كما أنها تساعد في تعزيز فقدان الوزن، علاوة على أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد أوراق الكاري لإنقاص الوزن، بحسب موقع health.فوائد أوراق الكاري:وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة الطب الصيني يمكن أن تساعد أوراق الكاري:1- تعزيز صحة القلب:عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم.2- تحسين الهضم:3- تحسين الرؤية:4- الوقاية من فقر الدم:5- ميزة أخرى لأوراق الكاري هي قدرتها على المساعدة في فقدان الوزن، ويمكن إضافتها في وجبات الطعام الخاصة بك نظراً لتأثيرها الإيجابي على الهضم، والقدرة على تنظيم الكوليسترول، وحرق الدهون.ويمكن إضافة أوراق الكاري لنكهة العديد من الأطباق وللوقاية من الأمراض المختلفة، لأن الكاري مصدر غني لمضادات الأكسدة والمغذيات المختلفة.عند تناول أوراق الكاري على معدة فارغة، قد تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، بما يساعد على فقدان الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك.مضغ أو تناول أوراق الكاري بانتظام على معدة فارغة يطهر الجسم ويساعد في إزالة السموم الضارة، كما تساعد في حرق السعرات الحرارية وتقلل تراكم الدهون الذي ينتج عنه فقدان الوزن.تحتوي أوراق الكاري على مواد لها تأثيرات مضادة للسمنة وخفض الدهون، كما تحسن الجهاز الهضمي الذى يساعد في فقدان الوزن.وعلى الرغم من أن أوراق الكاري يمكن أن تكون طريقة طبيعية لفقدان الوزن، إلا أنه من المهم أن تكون بجانب اتباع نظام غذائي صحي جنباً إلى جنب مع نشاط بدني منتظم لمدة 30 إلى 45 دقيقة يومياً 5 أيام في الأسبوع.