26
o
بيروت
30
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل تعاني من نقص في "اليود"؟... اتيع هذه الخطوات
Lebanon 24
29-09-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر اليود المصدر الرئيسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. فكيف يمكن تحديد نقصه في الجسم، دون اللجوء إلى إجراء اختبارات.
وهرمون تيروكسين، الذي تنتجه الغدة الدرقية، هرمون ضروري جدا للجسم، لأن له تأثير كبير في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، ويسرّع عملية التمثيل الغذائي وينظم التبادل الحراري.
ووفقا للأطباء، أكثر العلامات انتشارا لنقص اليود في الجسم، هي التعب المزمن والخمول والنعاس وضعف التركيز. لذلك يجب عدم تجاهل هذه العلامات. لأن التعب المزمن لا يسببه الجهد البدني أو الفكري، ويبقى حتى بعد أخذ الإنسان قسطا كافيا من الراحة والاسترخاء.
وبالإضافة إلى هذه العلامات، يسبب نقص اليود ضعف المناعة، وإصابة الشخص بأمراض. كما يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي يتميز بالشحوب والدوخة والصداع وضعف الدورة الدموية في الأطراف. وكذلك نقص اليود يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية، وحتى توقفها لفترة طويلة. لذلك على النساء الحوامل الانتباه لهذه المسألة، لأن مستواه يؤثر في صحة الأم ونمو الجنين.
وبما أن اليود يساهم في عملية التمثيل الغذائي، فإن نقصه يؤثر سلبا في هذه العملية أيضا، ما يسبب زيادة الوزن وظهورتورم على الوجه وأماكن أخرى من الجسم.
وتقول الدكتورة أناستاسيا نيكونوفا، خبيرة التغذية الروسية، "للحصول على كمية اليود اليومية اللازمة للإنسان البالغ التي تعادل 120-150 ميكروغراما، من الضروري أن يتضمن النظام الغذائي- الأسماك البحرية والطحالب البحرية وزيت السمك والملح المعالج باليود واللحوم والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان".
(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
13:37 | 2021-09-28
28/09/2021 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
00:30 | 2021-09-29
29/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
04:00 | 2021-09-29
29/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه وتخطيه الـ17000 ليرة... كم بلغ دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
14:00 | 2021-09-28
28/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
02:30 | 2021-09-29
29/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2021-09-29
اليكم أبرز فوائد الرمان
08:00 | 2021-09-29
مشروبات شهيرة تسبب شيخوخة مبكرة.. هذا ما حذر منه الخبراء
05:00 | 2021-09-29
هكذا يمكنك حماية جسمك من الالتهاب والعدوى!
02:00 | 2021-09-29
فوائد صحية لأوراق الكاري.. تعرّف إليها
23:00 | 2021-09-28
فوائد صحية لمشروب الليمون بالزنجبيل.. تعرّف إليها
16:00 | 2021-09-28
دراسة: الشاي الأخضر يحارب مرضاً خطيراً
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 20:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 20:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 20:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact