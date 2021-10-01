ما هي الأطعمة الصحيّة التي يجب على المتعافين من فيروس كورونا تناولها؟

بعد الشفاء من كورونا تخلوا عن إتباع دايت قاسٍ خلال هذه الفترة دون تخطي الوجبات الغذائية الأساسية، واحرصوا على تناول الأطعمة الصحية فالجسم بحاجة الى الطاقة والفيتامينات الوافرة لإستعادة صحته ولتعزيز المناعة.
فقد أصبح من المعروف أنّ خلال الإصابة بفيروس كورونا هناك الكثير من الأعراض والمضاعفات التي سيشعر بها المصاب به، وبعد إستشارة الطبيب قد يحتاج لبعض الأدوية، ولكن بالمقابل عليها الإنتباه خلال هذه الفترة وما بعد الشفاء لنظامه الغذائي.
من هنا اليكم قائمة بأهم الأطعمة المفيدو للمتعافين من كورونا:
الخضار والفواكه:
بالطبع عليكم تناول الكثير من الخضار والفواكه بعد الشفاء من كورونا، لأنكم بحاجة للفيتامينات الكثيرة والمهمة لصحة الجسم. لذا أضيفوها لا فقط في الحصص الغذائية اليومية، بل أيضاً في فترات النهار وعند الشعور بالجوع وعند تناول السناك.
المشروبات:
عدا عن الأطعمة الصحية التي يجب أن تكون ضمن قائمة النظام الغذائي للمتعافين من كورونا، عليكم ترطيب الجسم، وبالإضافة للماء حضروا المشروبات الطبيعية الغنية أيضاً بالفيتامينات والصحية. كما يمكن الإستفادة من المشروبات الدافئة دون إضافة السكر عليها، كالشاي والزهورات والزنجبيل مع الليمون مثلاً.