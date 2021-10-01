ما هي الأطعمة الصحيّة التي يجب على المتعافين من فيروس كورونا تناولها؟

بعد الشفاء من كورونا تخلوا عن إتباع دايت قاسٍ خلال هذه الفترة دون تخطي الوجبات الغذائية الأساسية، واحرصوا على تناول الأطعمة الصحية فالجسم بحاجة الى الطاقة والفيتامينات الوافرة لإستعادة صحته ولتعزيز المناعة.

فقد أصبح من المعروف أنّ خلال الإصابة بفيروس كورونا هناك الكثير من الأعراض والمضاعفات التي سيشعر بها المصاب به، وبعد إستشارة الطبيب قد يحتاج لبعض الأدوية، ولكن بالمقابل عليها الإنتباه خلال هذه الفترة وما بعد الشفاء لنظامه الغذائي.

من هنا اليكم قائمة بأهم الأطعمة المفيدو للمتعافين من كورونا:



الأطعمة الغنية بالبروتين:

عليكم إضافة كميات من المواد الغذائية الغنية بالبروتين لأنّها مفيدة جداً لتجديد الأنسجة والخلايا في الجسم بعد التعافي من فيروس كورونا. والأطعمة الغنية بالبروتين هي اللحوم، الأسماك، الدجاج بالإضافة للبيض والحليب مع مشتقاته وبعض أنواع المكسرات النيئة. عليكم إضافة كميات من المواد الغذائية الغنية بالبروتين لأنّها مفيدة جداً لتجديد الأنسجة والخلايا في الجسم بعد التعافي من فيروس كورونا. والأطعمة الغنية بالبروتين هي اللحوم، الأسماك، الدجاج بالإضافة للبيض والحليب مع مشتقاته وبعض أنواع المكسرات النيئة.

النشويات:



للحصول على الطاقة التي تحتاجون إليها بعد الإصابة بفيروس كورونا، لا تتخلوا عن الوجبات الغذائية الغنية بالنشويات. يمكنكم بالطبع التوجه الى السمراء منها لعدم إكتساب الون خلال هذه المدة. زيدوا من النشويات في مختلف الوجبات الغذائية الرئيسية خلال اليوم للحصول على العناصر المتعددة التي تقدمها لكم.