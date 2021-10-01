25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل من ضرر نتيجة تلقي لقاحي "كوفيد-19" و"الإنفلونزا" في نفس الوقت؟
Lebanon 24
01-10-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة بريطانية، يوم الخميس، أنه لا يوجد أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت.
وأظهرت الدراسة أن الآثار الجانبية المبلغ عنها عادة ما كانت خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أجريت بثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات كوفيد-19 سواء من انتاج فايزر أو أسترازينيكا، بحسب رويترز.
وقالت كبيرة الباحثين راجيكا لازاروس "هذه خطوة إيجابية حقا قد تعني تقليص المواعيد للذين يحتاجون إلى اللقاحين".
وأضافت "تم تقديم نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين للنظر فيها وستساعد صانعي السياسات في التخطيط لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه".
وأجريت الدراسة على 679 متطوعا في 12 موقعا عبر إنجلترا وويلز. ومن المقرر نشر النتائج الكاملة في مجلة لانسيت.
وتستعد عدد من الدول لاسيما دول نصف الكرة الشمالي الأخرى لشتاء صعب حيث من المحتمل أن تزيد حالات الإصابة بالإنفلونزا في ظل تخفيف قيود كوفيد-19 وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
02:58 | 2021-10-01
01/10/2021 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
00:00 | 2021-10-01
01/10/2021 12:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
01:15 | 2021-10-01
01/10/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟
03:54 | 2021-10-01
01/10/2021 03:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
02:50 | 2021-10-01
01/10/2021 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-10-01
الاكتئاب قد يؤدي الى الاصابة بهذا المرض
12:00 | 2021-10-01
الشمس والفيتامين "D"... دراسة تلقي الضوء
10:00 | 2021-10-01
دراسة تكشف عن معاناة البعض من "ديمومة الإنفلونزا"
08:00 | 2021-10-01
كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا في المدارس للحدّ من إنتشاره؟
05:00 | 2021-10-01
ما هي الأطعمة الصحيّة التي يجب على المتعافين من فيروس كورونا تناولها؟
02:00 | 2021-10-01
الكشف عن عامل خطر "أكبر من التدخين" للنوبة القلبية!
فيديو
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
16:00 | 2021-10-01
02/10/2021 01:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
14:00 | 2021-10-01
02/10/2021 01:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
02/10/2021 01:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact