خطر غير متوقع لحليب البقر على الأطفال

وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء من معهد كارولينسكا (السويد) ، فإن شرب 2-3 أكواب من الحليب يوميًا في مرحلة الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول.أوضحت آنا ماريا لامبوسي، مديرة الدراسة، أن داء السكري من النوع الأول هو مرض خطير يتطلب علاجًا مدى الحياة. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف القلب والعينين والساقين والكليتين، بالإضافة إلى تقصير متوسط العمر المتوقع بشكل كبير.أجرى الخبراء السويديون مراجعة منهجية وتحليل تلوي للدراسات الحالية حول مرض السكري والغذاء لتحديد أي طعام أكثر ارتباطًا بتطور مرض السكري من النوع 1. تشمل الأطعمة التي تمت دراستها: الأطعمة التي تناولتها الأم أثناء الحمل والأطعمة التي يتناولها الأطفال أثناء الرضاعة والطفولة والرضاعة الطبيعية.أظهرت نتائج الدراسة، التي قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري، أن الاستهلاك المتكرر لحليب البقر ومنتجات الألبان (الزبدة والجبن والزبادي والآيس كريم) خلال فترة الطفولة (أقل من 15 عامًا) مرتبط مع ارتفاع مخاطر الإصابة بتدمير مناعي ذاتي لخلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس والنوع الأول من داء السكري. على سبيل المثال، أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن 2-3 أكواب من حليب البقر يوميًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 78% للإصابة بداء السكري من الأطفال الذين شربوا كمية أقل من الحليب.وفقا للامبوسي، يمكن أن يؤثر النظام الغذائي خلال فترة الرضاعة والطفولة على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول. ومع ذلك، نحتاج إلى مزيد من البحث عالي الجودة قبل أن نتمكن من إعطاء الآباء والأطفال أي نصائح غذائية محددة.