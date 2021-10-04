صحة

علاج جديد لسرطان العين الأكثر شيوعاً

Lebanon 24
04-10-2021 | 01:00
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أظهر علاج جديد ضد أكثر أشكال سرطان العين شيوعاً لدى البالغين نتائج مشجعة، وفق ما أعلن معهد كوري يتولى معالجة نحو ثلثي الإصابات الجديدة بهذا السرطان في فرنسا.
وينتشر الورم الميلانيني العنبي على شكل نقائل (غالباً في الكبد) لدى 1 من كل 3 مرضى. ويبلغ عدد الإصابات في فرنسا ما بين 500 و600 سنوياً.
ولاحظ معهد كوري أن أي علاج فاعل حقاً لهذه النقائل لم يكن متوافراً إلى اليوم.
إلّا أن دراسة سريرية بيّنت للمرة الأولى فاعلية جزيء جديد من العلاج المناعي هو تيبنتافوسب، فيما يتعلق ببقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة.
ونشرت مجلة نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة التي تولت تنسيقها في فرنسا اختصاصية الأورام الطبية في معهد كوري، صوفي نيومان.
وتبين من الدراسة التي أجريت على 378 مريضاً أن 73 بالمئة ممن تلقوا تيبنتافوس بقيوا على قيد الحياة لمدة عام واحد، في حين بلغت النسبة 59 بالمئة لدى المرضى الآخرين. كذلك لوحظ أن 31 بالمئة من المرضى الذين عولجوا بـ "تيبنتافوس" لم يتعرّضوا لأي انتكاسة بعد 6 أشهر، مقارنة بـ19 بالمئة من المرضى الذين تلقوا علاجات أخرى.
ويؤدي تيبنتافوس إلى تحفيز الاستجابة المناعية المستهدفة، ويمكن استخدامه لحالات نحو 45 بالمئة من المرضى (الذين لديهم النمط المصلي الضروري لتحفيز هذه المناعة المضادة للورم الميلاني). ونقل البيان عن د. نيومان قولها إن هذه النتائج مثيرة جداً.
ومن المتاح راهناً الحصول على تيبنتافوس بموجب تصريح مؤقت للاستخدام من معهد كوري والمراكز التي شاركت في الدراسة، ويُفترض أن يصبح متاحاً على نطاق واسع في الأشهر المقبلة للمرضى المصابين بسرطان الجلد العنبي النقيلي.
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