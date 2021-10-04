اذا كنت تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي... ابتعد عن هذه الفاكهة

أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي عليهم الامتناع عن تناول مختلف أنواع الايجاص.وتشير فوس، إلى أن الايجاص فاكهة مفيدة وتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تمعج وتهيج الغشاء المخاطي للأمعاء. كما تحتوي على الفركتوز المسبب لتكون الغازات عند الإفراط في تناولها.وتضيف، لذلك فإن الايجاص مفيدة جدا لكل من لا يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي. لأن الايجاص مصدر جيد للألياف الغذائية الطبيعية، حيث تحتوي 100 غرام من الايجاص على 14 بالمئة من كمية الألياف التي يحتاجها الجسم في اليوم. كما تحتوي على 17 بالمئة من السيليكون، و10 بالمئة من النحاس، و12 بالمئة من الحديد و6 بالمئة من البوتاسيوم.وتقول، "وتحتوي فاكهة الايجاص أيضا على فيتامينات مجموعة B ومركبات الفينول ومواد دباغية (تانين)، وهذه موجودة بشكل رئيسي في قشرتها".