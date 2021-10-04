5 أسباب تجعل التوتر الإيجابي ضرورياً في حياتك

لا شك أن التوتر شعور سلبي يؤدي إلى نتائج صحية وأمراض غير مرغوبة، لكن هناك نوع من التوتر الإيجابي قد يكون ضرورياً في حياتنا.



وفي ما يلي مجموعة من الأسباب التي تجعل التوتر الإيجابي ضرورياً في حياتك، بحسب موقع ميترو البريطاني:



التوتر يبقينا متحمسين



إذا كنت خاليًا تمامًا من التوتر، فستظل في حالة ركود وتجلس وتسترخي طوال الوقت. ولإنجاز الأشياء فعليًا، فأنت بحاجة إلى القليل من التوتر، والمفتاح هو تحقيق التوازن الصحيح بين الدافع للعمل والتوتر.

ويقول الخبراء إن التوتر هو بكل معنى الكلمة دعوة للعمل، فعندما تطلق هرمون الأدرينالين، يعمل قلبك بقوة، ويرسل الأكسجين إلى عقلك والعضلات الرئيسية، مما يمنحك دفعة من القوة.



التوتر يساعد في حل المشكلات



يمكن أن يساعدك قبول الضغط واحتضانه على تجاوز الأعباء واتخاذ قرارات أفضل، فالتوتر يجبرنا على حل المشكلات، فعندما تكون في حالة من التحفيز، يكون عقلك الباطن منفتحًا على مصراعيه، ومنخرطًا تمامًا في البحث عن الحلول.



وعندما تكون في موقف حرج، فإن عقلك الباطن والواعي يتحدان لإنجاز المهام، وبسرعة البرق، تقوم بتحديد خياراتك، وتبحث عن الفرص، وتتخذ القرارات والاختيارات المناسبة، كل ذلك في ثوانٍ معدودة.



التغلب على التوتر يبني الثقة



اندفاع الأدرينالين الذي يأتي بعد أن تتغلب على موقف مرهق هو أمر مبهج، ولكن على المدى الطويل أيضًا، فإن اجتياز لحظة مرهقة يمكن أن يعزز إيمانك بنفسك، فالأفكار والمشاعر التي تشعر بها عند التوتر تفرز الإندورفين، والدوبامين، والسيروتونين، والأوكسيتوسين، والهرمونات التي تشعرك بالسعادة.



التوتر يساعد على تطوير مهارات جديدة



الإجهاد المفرط المدمر لا يفضي إلى التعلم، لكن القليل من الضغط الصحي يمكن أن يساعد في ترسيخ الأفكار في عقلك. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد معرفة كيفية حل مشكلة في خضم التوتر، تكون قد طورت مهارات للقيام بذلك مرة أخرى ومعالجة المشكلات الجديدة.



الضغط الإيجابي يمكن أن يعطي دفعة لصحتك