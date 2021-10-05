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صحة
مشروبات صحية لبداية يومك.. تعرّف إليها
Lebanon 24
05-10-2021
|
01:00
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عند الاستيقاظ في الصباح، نبحث عن شيء نتناوله في الغالب يكون فنجان القهوة من أجل اليقظة والنشاط، ولكنها تحتوي على الكافيين الذي يزيد من حمض الهيدروكلوريك في الجسم مما يتسبب في ارتجاع المريء والانتفاخ والتجشؤ، لذلك يفضل شرب كمية كافية من الماء أولاً قبل كل شيء، خاصة أن الجسم يستهلك في الليل كمية كبيرة من الماء في الهضم وطرد السموم من الجسم لذلك نكون بحاجة للترطيب في الصباح بشرب الماء، وهناك 5 مشروبات بجانب الماء يمكن تناولها عند الاستيقاظ لتحقيق العديد من الفوائد الصحية، وفقاً لما ذكره موقع "Healthline".
1- الزنجبيل مع العسل
مشروب الزنجبيل الساخن مع العسل من مضادات الأكسدة الرائعة، بجانب فوائده المضادة للبكتيريا وللالتهابات، حيث يساعد هذا المشروب على الهضم والوقاية من السمنة، كما أنه مفيد لتخفيف التقلصات الناتجة عن الدورة الشهرية وآلام التهاب المفاصل.
2- القرفة
مشروب القرفة مع العسل يساعد على تقوية جهاز المناعة بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا، حيث تساعد القرفة في إنقاص الوزن وتقليل مستويات الكوليسترول، كما أن لها خصائص مضادة لمرض السكري وللشيخوخة.
3- بذور الكزبرة
عند نقع بذور الكزبرة من المساء حتى الصباح وتناولها، حيث تساعد في تخفيف آلام البطن بما في ذلك تقلصات الدورة الشهرية، كما يحسن هذا المشروب من عمل الجهاز الهضمي وله خصائص مدرة للبول ويمنع احتباس الماء بجانب التخلص من السموم وخفض مستويات السكر في الدم.
4- الكمون
يساعد مشروب الكمون الساخن فى تخفيف أعراض انتفاخ البطن، ويقلل من إجهاد الجسم، ويعزز المناعة من خلال خصائصه المضادة للبكتيريا، كما أنه مصدر جيد للحديد للجسم.
5- عسل الجير
تناوله في الصباح مع الماء الدافئ رائع جداً لمكافحة الشيخوخة ويمنع التجاعيد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما ينقي الدم ويزيد من إنتاج خلايا الدم، ويحارب نزلات البرد والسعال والتهابات الحلق.
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