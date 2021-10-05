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صحة
5 عادات تضر الجسم أكثر من شرب الصودا
Lebanon 24
05-10-2021
|
08:00
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يتكون مشروب الصودا من المياه الغازية ومحسنات المذاق، بالإضافة إلى الكثير من السكر الذي يرتبط بالعديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.
وبالرغم من الأضرار المعروفة للصودا، إلا أن موقع "إيت زيث" ذكر خمسا من العادات الصحية التي تضر بالصحة العامة، والتي قد تكون أسوأ من الصودا.
1- عدم الحصول على قسط كاف من النوم:
أظهرت الدراسات الحديثة أهمية النوم للصحة الجيدة وشبهته بالنظام الغذائي الجيد والتمارين الرياضية، حيث أن أجهزة الجسم المختلفة تعيد تشغيل وتنشيط نفسها أثناء النوم، بما في ذلك الدماغ الذي يجدد خلاياه الميتة أثناء النوم، وتم ربط قلة النوم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف.
2- نمط الحياة المستقر:
يؤكد الخبراء أن نمط الحياة المستقر هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لعدد من الأمراض مثل: الخرف والسكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن يقترح الخبراء أن الكميات الصغيرة من النشاط يمكن أن تحدث فرقا.
3- الإجهاد المستمر:
يزيد الإجهاد المستمر من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقدم الخلايا في العمر على المستوى الخلوي، كما أنه يقصر التيلوميرات (الهياكل الموجودة داخل كل الخلايا التي تحتوي على الحمض النووي)، وتبدأ التيلوميرات طويلة ثم تصبح أقصر حتى تصبح أقصر من اللازم وتموت الخلية، كما أن الأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أقصر معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.
4- الوحدة المزمنة:
اكتشفت الدراسات أن مخاطر الوحدة المزمنة تشبه مخاطر السمنة وقلة النشاط البدني وتدخين 15 سيجارة في اليوم، فهي تزيد من خطر الإصابة بالخرف والسرطانات.
5- عدم مراقبة ضغط الدم:
يشدد الخبراء على أهمية مراقبة ضغط الدم بانتظام، وتقول جمعية القلب الأمريكية إنه يجب ألا يزيد عن 130/80، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية و مرض عقلي.
المصدر: سبوتنيك
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