صحة

عادة يومية تعزز الحياة الصحية... ما هي؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-871461-637690350703253049.jpg
Doc-P-871461-637690350703253049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثبتت دراسات مختلفة أن الالتزام بمجموعة من قرارات أسلوب الحياة الصحي، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، هو جزء لا يتجزأ من الحد من المخاطر المهددة للحياة.

ولكن وجدت بعض الأبحاث أيضا طرقا جديدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لا تستغرق أكثر من أربع دقائق ولا تنطوي على مجهود أو تغيير ما تأكله.

وسعى الباحثون في دراسة نشرت في مجلة British Medical Journal إلى فحص ما إذا كان سلوك تنظيف الأسنان المبلغ عنه ذاتيا مرتبطا بأمراض القلب والأوعية الدموية وعلامات الالتهاب.

واعتمدوا على بيانات من المسح الصحي الاسكتلندي، حيث عمل الباحثون على تقييم سلوك صحة الفم في المسوح التي أجريت على 11869 رجلا وامرأة بمتوسط عمر 50 عاما.

وحدد الفريق معدل تكرار تنظيف الأسنان لدى المشاركين بتفريشها مرتين في اليوم، أو مرة في اليوم، أو عدم انتظام تفريشها مرة في اليوم.

وجمعت الممرضات معلومات عن التاريخ الطبي والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم وعينات الدم.

وكان هناك ما مجموعه 555 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى 8.1 سنة من المتابعة، منها 170 حالة قاتلة.

وكان لدى المشاركين الذين أبلغوا عن سوء نظافة الفم (لم ينظفوا أسنانهم بالفرشاة أبدا / نادرا) خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير البيانات إلى أن تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا يمكن أن يخفف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلص الباحثون إلى أن "سوء نظافة الفم يرتبط بمستويات أعلى من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض درجة الالتهاب، على الرغم من أن الطبيعة السببية لهذا الارتباط لم تتحدد بعد".

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "نظف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميا لمدة دقيقتين تقريبا للمساعدة في الحفاظ على صحة أسنانك وفمك".

وأشار الخبراء إلى أنه من غير المهم إذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية أو يدوية، لأن "كليهما جيدان على حد سواء، طالما أنك تنظف جميع أسطح أسنانك وتستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. لكن بعض الناس يجدون أنه من الأسهل تنظيف أسنانهم جيدا باستخدام فرشاة أسنان كهربائية".

 وتابعت الهيئة الصحية: "التأكد من تنظيف أسنانك جيدا مرتين يوميا على الأقل هو أكثر أهمية من نوع الفرشاة التي تستخدمها".

( إكسبريس)
المصدر: اكسبرس - روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-05
14:00 | 2021-10-05
12:00 | 2021-10-05
10:00 | 2021-10-05
10:00 | 2021-10-05
08:00 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website