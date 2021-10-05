أمراض الكبد مرتبطة بالنظام الغذائي

عادة ما يتردد أن المشروبات الكحولية هي السبب الرئيسي للإصابة بأمراض الكبد، لكن الإصابة بالعديد من أمراض الكبد، بينها مرض الكبد الدهني والكبد الدهني غير الكحولي، مرتبطة بتراكم غير طبيعي للدهون في خلايا الكبد، نتيجة النظام الغذائي السيئ الذي قضى على نحو 11 مليون شخص عام 2017 حسب موقع Deavita.ووفق دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutrition، فإن الكبد بحاجة إلى نظام غذائي خاص ليحافظ على وظيفته وصحته.وأجرى باحثون أميركيون هذه الدراسة على عيّنة شملت 1682 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 60 و77 عاماً، وكان عليهم ملء استبانة تخص عاداتهم الغذائية.وجرى إخضاع أفراد العينة للتصوير المغناطيسي لمعرفة حجم الدهون في الكبد، كما خضعوا لفحص بالأشعة السينية لاحتساب كمية الدهون في الجسم.فوائد الأليافبيّنت نتائج الدراسة أن الاستهلاك المفرط للدهون المشبعة والكوليسترول واللحوم الحمراء والمصنعة يؤدي الى تراكم كمية أكبر من الدهون على مستوى الكبد.وفي المقابل، كان مستوى الدهون في الكبد منخفضاً لدى الاشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الألياف الغذائية وفيتاميني سي و E.وتساعد الألياف في القضاء على النفايات التي لا يحتاجها الجسم، ما يمكن أن يفسر نتائج هذه الدراسة، فالأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب تفتقر للدهون، وتمد الجسم بعناصر غذائية ومكونات تساهم في التقليل من الالتهابات وتعزز محاربة الأمراض عموماً.وسواء كانت الألياف مسؤولة عن خفض نسب الدهون في الكبد أم لا، فهذا يشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قد يساهم في تحسين صحة الكبد.أغذية مفيدة1- الجريب فروتيعد البرتقال والليمون من الحمضيات الأكثر شعبية، لكن فاكهة الجريب فروت هي الأفضل للمحافظة على الكبد، إذ تسمح بفضل عناصرها الغذائية بإزالة السموم من الكبد وحرق الدهون مع تفادي تخزينها في الجسم.وللاستفادة منها بشكل كامل، ينصح المختصون بتناولها كاملة بدلاً من تناول عصيرها، لأن أغلبية فوائدها تكمن في الألياف.ويعد الليمون بديلاً جيداً للجريب فروت، لأنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية التي لها دور كبير في هضم الطعام وامتصاصه، لذلك يفضل دائماً وضع قطرات من الليمون في كأس ماء وشربه صباحاً.2 - الثوميسمح الثوم بالتخلص من السموم بسهولة، كما يعد أحد عناصر الديتوكس الخارقة، بفضل ما يحتويه من عناصر غذائية، مثل السيلينيوم والأليسين اللذين يحميان ويطهّران الجسم، ويعد أكثر فائدة إن تم استهلاكه طازجاً.3 - فضائل القهوةحسب دراسات حديثة، فإن شرب القهوة والشاي الأخضر يمكن أن يساهم في الوقاية من أمراض الكبد، وفي الواقع لا يؤثر شرب القهوة في تراكم الدهون في الجسم، لكنه يقلل من التليف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من دهون كبيرة على مستوى الكبد أو غيرهم.