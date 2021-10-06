الام الظهر... هل تشير الى الاصابة بورم سرطاني؟

تختلف أسباب آلام الظهر على نطاق واسع، لكن بعض أعراض هذه الحالة الصحية قد تشير إلى أن الألم ناتج عن شيء أكثر خطورة.ويمكن أن تسبب جميع سرطانات المعدة والقولون والمستقيم ألما ينتشر من موقع الورم إلى أسفل الظهر.وعندما ينتشر ألم السرطان إلى مواقع أخرى من الجسم مثل أسفل الظهر، فإنه عادة ما ينتج عنه أعراض علنية أخرى.وعندما تكون آلام أسفل الظهر مصحوبة بأعراض أخرى، مثل فقدان الوزن المفاجئ غير المبرر، والتعب غير المبرر، والوخز أو التنميل في الذراعين أو الساقين، فضلا عن كون الألم لا يزداد سوءا مع الحركة، فإن هذا يمكن أن يشير إلى الإصابة بالسرطان، ويجب طلب المساعدة الطبية فورا.ومن العلامة الأخرى على أن آلام الظهر يمكن أن تنشأ من السرطان، هي الألم الذي ينشط في الليل وفي الصباح ولكنه نادرا ما يكون ملحوظا خلال النهار.وإحدى السمات السائدة للسرطان، التي تسبب انتشاره إلى العمود الفقري، هو السرطان النقيلي، أي أنه نشأ من جزء مختلف من الجسم.والعمود الفقري هو ثالث أكثر المواقع شيوعا للسرطان النقيلي.وتذكر مدونة "هارفارد هيلث" أن: "آلام الظهر ثابتة وقد تزداد سوءا عند الاستلقاء. وقد يزداد الخدر أو الضعف أو الوخز في الساقين، سوءا. وإذا انتشر السرطان إلى الأعصاب الشوكية التي تتحكم في المثانة والأمعاء، فقد يكون هناك سلس في الأمعاء أو المثانة".