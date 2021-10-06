الأغذية المهمّة لتقوية جهاز المناعة.. تعرّف إليها

التفكير في تحسين جهاز المناعة ربما زادت أهميته منذ السنة الأخيرة، بعد أزمة وباء كورونا، وأصبح الجميع يبحث عن كل مفيد وصحي، كي يساعد جهاز المناعة للعمل بأفضل قدرة لديه.ولأن جهاز المناعة الجيد يعتمد على نظام غذائي متوازن، مع التدريب والحركة، لمواجهة الفيروسات والبكتيريا والسموم، لهذا يفضل أن تحرص على تناول بعض أنواع العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن، التي يمكن أن تُساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، وإليك أكثر تلك العناصر التي تحتاجها لأفضل أداء لجهاز المناعة بحسب health clevelandclinic.فيتامين Cقد يساعد فيتامين C في منع العدوى أو تقصير مدة بقائها في الجسم، وتعتبر ثمار الحمضيات بمختلف أنواعها مثل الليمون، والبرتقال، والفراولة، مصدراً جيداً لهذا الفيتامين، كما يوجد بوفرة في الكرنب، والفلفل، والطماطم.فيتامين هـمثل فيتامين C، يمكن أن يكون فيتامين هـ أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد جسمك على محاربة العدوى، كما أن هذا الفيتامين يعتبر جزءاً من حوالي 200 تفاعل كيميائي حيوي في جسمك، لهذا يؤدي دوراً كبيراً في تقوية الجهاز المناعي.وللحصول على فيتامين هـ، فكر دائماً في الأطعمة النباتية الغنية بالدهون مثل اللوز، والفول السوداني، وبذور عباد الشمس، والبندق، وزيت فول الصويا.فيتامين أفيتامين أ، هو مضاد للعدوى، ومُقاوم للالتهابات، ومضاد للأكسدة ويساعد في الحفاظ على وظائف القلب والرئتين، ويحافظ أيضاً على نضارة البشرة.ويوجد فيتامين أ في الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان أو من الكاروتينات النباتية، وكذلك الجزر، واليقطين، والبطاطا الحلوة، والشمام، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، كما تعد التونة أيضاً مصدراً رائعاً لفيتامين أ.فيتامين ديُعرف بفيتامين أشعة الشمس، وهو أحد العناصر الغذائية الأكثر أهمية وقوة لدعم جهاز المناعة، إذ يساعد في حماية العظام من مشاكل الهشاشة، ويعمل على تحسين الحالة النفسية، ويؤدي دوراً في مشاكل تخثر الدم، وصحة القلب.وإضافة إلى أشعة الشمس يوجد فيتامين د في سمك السالمون، والتونة والسردين، وعصير البرتقال، والحبوب.ولأنه بشكل عام، من الأفضل الحصول على معظم الفيتامينات من الطعام، لكن قد يكون (فيتامين د) هو الاستثناء من هذه القاعدة لأنه ربما لا يوجد بنسبة كبيرة إلا بأشعة الشمس، لهذا تحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى مكمل.الحديديؤدي الحديد دوراً فائق الأهمية للحفاظ على مناعة الجسم، إذ يساعد جسمك على نقل الأكسجين إلى الخلايا، وهذه العملية مهمة جداً للجهاز المناعي، وبالتالي يحمي من الأنيميا، وانخفاض وارتفاع ضغط الدم.ويوجد الحديد في اللحوم الحمراء (تناولها بكميات معتدلة)، والديك الرومي، والمحار، والرخويات، والتونة، وبلح البحر، وكذلك في الفاصوليا، والبروكلي، والكرنب، والحبوب المُدعمة بالحديد.