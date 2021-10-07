27
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
نبات شهير يحميك من الزهايمر والخرف.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
07-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة صادرة عن جامعة جنوب فلوريدا، أن الريحان من الأعشاب الهامة التي تلعب دورا في الوقاية من مرض الزهايمر، نظرا لأنه يحتوي على مركب طبيعي أطلق عليه "فينكول"، يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من التدهور المعروفي والزهايمر، طبقا لما ورد في موقع "ميديكال إكسبريس".
وأوضح الباحثون أن مركب "فينكول" الموجود بالريحان يسهم في تقليل السمية العصبية التي يسببها الزهايمر في خلايا الدماغ، حيث تلعب الأحماض الدهنية التي تنتجها بكتيريا الأمعاء في تغذية صحة الدماغ، حيث لاحظ الباحثون وجود هذه الأحماض الدهنية في هذا المركب الذى يسهم في تقليل خطر الإصابة بالزهايمر.
وأشار الباحثون إلى أن هناك علاقة بين الأحماض الدهنية في الأمعاء والتي تنتقل عبر الدم إلى الدماغ، وتحديدا تتدفق إلى خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية، لاسيما أن الزهايمر يحدث نتيجة ترسبات متصلبة تتجمع معًا بين الخلايا العصبية لتكوين لويحات بروتين أميلويد في الدماغ، وقد يحدث أيضا نتيجة لحدوث التشابك الليفي العصبي لبروتين تاو داخل خلايا الدماغ، وجميعها تسهم في فقدان الخلايا العصبية وموتها مما يؤدي في النهاية إلى ظهور مرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي عصبي يسهم في فقدان الذاكرة ومهارات التفكير والقدرات المعرفية الأخرى.
وتوصل الباحثون إلى أن هذا المركب الذى يوجد بالريحان قلل بشكل كبير من تراكم الترسبات الصلبة، وموت الخلايا العصبية، كما ساهم أيضا بتقليل الخلايا العصبية الشائخة التي تعرف باسم خلايا الزومبى، والتي توجد بشكل شائع في الدماغ التي تصاب بالزهايمر.
وأكد الباحثون أن المركب الموجود بالريحان ساهم أيضا في إزالة بروتين الأميلويد من الدماغ بشكل أسرع، مما يعمل على درء الخرف والوقاية من الزهايمر.
تابع
الأكثر قراءة
بعدما وصل أمس إلى 18 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 18 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:28 | 2021-10-07
07/10/2021 02:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع بشكل ضئيل...هذا ما سجله
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع بشكل ضئيل...هذا ما سجله
14:02 | 2021-10-06
06/10/2021 02:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة قياسية في دولار السوق الموازية.. هل وصل الى الـ19 الف ليرة؟
Lebanon 24
قفزة قياسية في دولار السوق الموازية.. هل وصل الى الـ19 الف ليرة؟
05:50 | 2021-10-07
07/10/2021 05:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتداء من الغد... العتمة الشاملة في هذه المناطق
Lebanon 24
ابتداء من الغد... العتمة الشاملة في هذه المناطق
06:02 | 2021-10-07
07/10/2021 06:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تسامح أبداً.. احذروا منها
Lebanon 24
أبراج لا تسامح أبداً.. احذروا منها
00:00 | 2021-10-07
07/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2021-10-07
مرض تتشابه عوارضه مع عوارض "كورونا"... ما هو؟
08:00 | 2021-10-07
خبر سار.. لقاح فايزر فعال حتى مع المتحور دلتا
02:00 | 2021-10-07
للنجاة من مخاطر الشتاء.. إليكم هذه النصائح الذهبية
23:00 | 2021-10-06
الأغذية المهمّة لتقوية جهاز المناعة.. تعرّف إليها
16:00 | 2021-10-06
أجهزة الكارديو لا تحرق الكثير من السعرات الحرارية كما تعتقد... إليك الأرقام الصحيحة
14:00 | 2021-10-06
الام الظهر... هل تشير الى الاصابة بورم سرطاني؟
فيديو
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-10-06
07/10/2021 18:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
07/10/2021 18:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
07/10/2021 18:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact