صحة

ملعقة صغيرة من السكر تقلّل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

Lebanon 24
08-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-872487-637692539253399441.png
Doc-P-872487-637692539253399441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤثر ارتفاع ضغط الدم على شريحة كبيرة من سكان العالم وعبر الفئات العمرية سواء كان ذلك بسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة المالحة أو التوتر والقلق، وارتفاع ضغط الدم لا يأتي مع أي علامات إنذار مبكر ويمكن مراقبته بشكل أفضل من خلال الفحوصات المنتظمة وبسبب هذا التأثير، يُطلق عليه غالبًا "القاتل الصامت"، وهو القاتل الذي ينمو بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة القلبية أو السكتة الدماغية في الحالات القصوى، قد يؤدي حتى إلى الفشل الكلوي أو العمى أو فشل الأعضاء.
ووفقاً لتقرير لموقع "time now news" فمراقبة ضغط الدم أمر لا بد منه للجميع بعد سن الأربعين، والفحص المنتظم في سن مبكرة مهم أيضاً لمن لديهم عوامل خطر مثل السمنة والتدخين والتاريخ العائلي لمشاكل القلب ومراقبة النظام الغذائي، وتضمين المزيد من البروتينات والدهون الصحية والتخلص من الملح والصوديوم والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم.
ووفقاً لأبحاث، فإن ملء ملعقة من عنصر غذائي خاص في مطبخك يتم تناوله يومياً يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، إنه السكر، وغالباً ما يُعتبر السكر عدواً للصحة نظراً لارتباطه بخطر الإصابة بمرض السكري والسمنة ومشاكل القلب، والسكر هو العنصر الذي لم يوص به أخصائيو التغذية مطلقاً في نظام غذائي صحي.
ومع ذلك وفقاً لنظام DASH الغذائي "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم"، لا تساعد أكثر من ملعقة صغيرة من السكر في خفض قراءة ضغط الدم لأنها تساعد على امتصاص الأدوية بشكل أفضل، علاوة على ذلك توصي هذه الخطة الأشخاص بتناول أقل من ملعقة صغيرة من السكر في اليوم لخفض قراءة ضغط الدم. 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-08
12:58 | 2021-10-08
11:00 | 2021-10-08
08:00 | 2021-10-08
05:00 | 2021-10-08
02:00 | 2021-10-08
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website