هل تعاني من اكتئاب الخريف؟ إليك طرق الحلّ

هناك العديد من الإضطرابات والمشاكل التي يمكن ان تصيب الصحة النفسية، منها الإكتئاب. وبما أن الإكتئاب قد يكون ناجماً من بعض الظروف الحياتية اليومية أو حتى الموسمية، فيمكن بالتالي أن يعاني البعض من اكتئاب الخريف.

اكتئاب الخريف

فصل الخريف هو بداية فترة الخطر للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بشكلٍ عام، أو ما يُعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي.

يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من نوباتٍ متعددة من الاكتئاب من أواخر الصيف إلى نهاية فصل الشتاء، بالتناوب مع فترات من المزاج الطبيعي بقية العام. ويبدأ هذا النوع من الاكتئاب في الوقت ذاته من كل سنة، ويصاحبه بعض الأعراض المزعجة التي يمكن أن تؤثّر على الاداء اليومي.

أعراض اكتئاب الخريف

من بين أعراض اكتئاب الخريف، يمكن أن نذكر:

- المزاج السيء طيلة الوقت

- فقدان الشعور بالمتعة والإهتمام ببعض النشاطات اليومية

- الشعور باليأس، والتفكير بالإنتحار

- الشعور بالخمول والرغبة بالنوم طيلة الوقت

- الإفراط في تناول الأطعمة، خصوصاً السكريات والدهون المشبعة أو فقدان الشهية.

طرق علاج اكتئاب الخريف

قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق كل يوم

في الواقع، إن قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، يمكن أن يقلّل بشكلٍ كبيرٍ من الإكتئاب ويحسّن من المزاج. في حال لم تتمكنوا من الخروج، يمكنكم قضاء ساعتين على الأقلّ بالقرب من النافذة.

ممارسة الأنشطة

إن ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، يمكن أن يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويعزز من وصول الدم إلى كافة الأعضاء. كما انه يمكن ان يساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة ويخلّصكم من الإكتئاب.

التواصل مع الأصدقاء

التفاعلات الاجتماعية مهمة، لذلك من المهم التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة ومشاركتهم كلّ ما يمكن أن يزعجكم او تشعرون به. إن هذا الأمر يمكن أن يساعدكم على التخلّص من الإكتئاب بشكلٍ أسرع.

إستشارة الطبيب النفسي

يمكن أن يوصي الطبيب النفسي بالعلاج الإدراكي السلوكي، ويساعدكم على التعامل بشكلٍ أفضل مع كافة الظروف التي يمكن أن تواجهونها.